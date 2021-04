EHL Hockey prato 2021: domani si assegnano i titoli al maschile e al femminile ad Amsterdam

L’edizione del 2020 non è potuta andare in scena causa Covid-19. La pandemia però non ha fermato l’Euro Hockey League per questo 2021. La massima competizione per quanto riguarda l’hockey su prato a livello continentale assegnerà i propri titoli domani sia tra gli uomini che tra le donne.

Ad Amsterdam in scena una tre giorni dal grandissimo spettacolo che si concluderà il lunedì di Pasquetta con le due finalissime. Tra ieri ed oggi nella Final Four si sono giocate sui campi olandesi semifinali e finali per il terzo e quarto posto, ma l’attesa è ovviamente tutta per l’ultimo atto.

A sfidarsi tra gli uomini gli spagnoli dell’Atlètic Terrassa, che hanno battuto nel penultimo atto per 3-2 i tedeschi del Uhlenhorst Mülheim, e i padroni di casa del Bloemendaal, che l’hanno spuntata ai rigori sui belgi del Léopold (poi terzi).

Anche tra le donne sarà sfida tra Spagna e Olanda. Le iberiche del Club de Campo proveranno a giocare uno scherzetto alle Orange del Den Bosch, vincitrici in semifinale nel derby con le padrone di casa dell’Amsterdam (oggi vincitrici della finalina per il podio).