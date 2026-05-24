Luna Rossa batte New Zealand e vince le regate preliminari di America’s Cup. Tita/Burling dominano il match race

Si apre con uno splendido successo nelle regate preliminari di Cagliari l’avventura della magica coppia formata da Ruggero Tita e Peter Burling al timone di Luna Rossa verso la grande sfida della 38ma America’s Cup (in programma a Napoli nel 2027). L’equipaggio senior del Challenger italiano ha battuto in finale gli storici rivali di Emirates Team New Zealand, dominando il match race e togliendosi una bella soddisfazione nelle acque del Golfo degli Angeli.

Dopo aver ottenuto la qualificazione grazie ad un secondo ed un primo posto nelle ultime due regate di flotta (su otto complessive) andate in scena oggi pomeriggio, il team principale di Luna Rossa ha completato l’opera vincendo il testa a testa decisivo con il Defender e aggiudicandosi questo primo appuntamento con le Preliminary Regatta sugli AC40 (barche monotipo, uguali per tutte le squadre a differenza degli AC75 che vedremo tra un anno) in vista della prossima Coppa America.

Il magnifico tandem Tita/Burling ha messo sotto scacco gli avversari sin dalla fase di pre-start, costringendo New Zealand a forzare una partenza al limite rivelatasi poi anticipata, con conseguente penalità che ha proiettato Luna Rossa in una posizione di assoluto controllo per il resto della regata. I padroni di casa si sono limitati successivamente a coprire ogni mossa dei kiwi in perfetto stile match race, evitando il più possibile la separazione tra le due barche e mantenendo sempre un buon margine di sicurezza.

L’unico brivido si è materializzato in approccio al quarto gate (al termine del secondo lato di poppa), quando lo scafo italiano ha effettuato un pericoloso splashdown al termine di una manovra delicata riuscendo comunque a riprendere subito il volo sui foil e tenendosi alle spalle il team formato dai timonieri Nathan Outteridge e Seb Menzies e dai trimmer Andy Maloney e Iain Jensen. Al traguardo sono stati 33 i secondi di distacco per New Zealand, che ha dovuto alzare bandiera bianca a cospetto di Ruggero Tita e Peter Burling, supportati dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris.