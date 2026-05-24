Quando le prossime gare di Luna Rossa? Antipasto di America’s Cup a Napoli!

Il lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma America’s Cup è cominciato questa settimana con le regate preliminari di Cagliari riservate agli AC40. L’evento sardo, andato in scena nelle magnifiche acque del Golfo degli Angeli, si è concluso con la vittoria di Luna Rossa che ha avuto la meglio nel match race finale su Emirates Team New Zealand.

Adesso l’attesa è tutta per il prossimo appuntamento con le Preliminary Regatta, ufficializzato pochi giorni fa, che si terrà a Napoli dal 24 al 27 settembre. Inizialmente si parlava di luglio, ma per questioni logistiche e organizzative (legate in primis ai lavori di riqualificazione di Bagnoli) la kermesse è stata posticipata di due mesi collocandola ad inizio autunno.

Il format sarà con ogni probabilità simile o identico a quello già utilizzato a Cagliari, in attesa di capire se si uniranno alla festa anche gli ultimi due Challenger (American Racing e Team Australia) che hanno lanciato la sfida al Defender neozelandese. A settembre torneranno dunque in azione gli AC40 (barche monotipo più piccole rispetto agli AC75 progettati dai vari team) per un antipasto della vera Coppa America che entrerà nel vivo dalla primavera 2027 con la Louis Vuitton Cup.

Vedremo se tra quattro mesi ci saranno delle novità sul fronte degli equipaggi all’interno dei singoli team o se verranno riproposte le stesse formazioni schierate questa settimana nel Golfo degli Angeli per affinare l’intesa in vista delle regate ufficiali di America’s Cup.