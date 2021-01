Tour de Ski 2021, a Dobbiaco la pursuit tc va alla russa Yulia Stupak. Anna Comarella 17ma

Lo sci di fondo ha visto chiudersi la seconda tappa al femminile del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco: si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 10 km pursuit in tecnica classica. Nella prova odierna, in cui si partiva con i distacchi accumulati ieri nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli, si impone la russa Yulia Stupak, la quale chiude in 29’24″7 e batte allo sprint la svedese Ebba Andersson, seconda a 0″7, mentre è terza la statunitense Jessie Diggins, beffata per 0″8.

Quarta piazza per l’altra statunitense Rosie Brennan, che faceva parte del quartetto di testa formatosi poche centinaia di metri dopo il via, ma che nel finale cede e chiude a 17″3. Tra le azzurre la migliore è Anna Comarella, 17ma a 2’00″2, mentre Lucia Scardoni è 21ma a 2’06″9. Fuori dalle 30, invece, Francesca Franchi, 36ma a 3’26″1, Martina Di Centa, 40ma a 4’02″7, ed Ilaria Debertolis, 44ma a 4’27″5, mentre aveva deciso di non partire oggi già al termine della gara di ieri Elisa Brocard. Restano 48 le atlete in gara.

Nella classifica del Tour de Ski la statunitense Jessie Diggins rafforza comunque il primato, portando il margine sulla connazionale Rosie Brennan a 22″, mentre risale in terza piazza la russa Yulia Stupak, ora a 58″, davanti alla svedese Frida Karlsson, quarta a 1’29”. Così le azzurre: Anna Comarella 21ma a 5’04”, Lucia Scardoni 24ma a 6’31”, Francesca Franchi 30ma a 7’10”, Martina Di Centa 41ma a 9’43” ed Ilaria Debertolis 43ma a 10’15”.

