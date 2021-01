LIVE Tour de Ski 2021, Pursuit Val Mustair in DIRETTA: Bolshunov tenta la fuga. De Fabiani cerca il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Val Müstair, in Svizzera: oggi, domenica 3 gennaio, sono in programma due pursuit a tecnica libera, la 15 km maschile alle 11.35 e la 10 km femminile con via alle 15.25.

In casa Italia, dopo il trionfo di venerdì nella sprint maschile targato Federico Pellegrino, al terzo successo stagionale in Coppa del Mondo, è arrivata la doccia fredda della mass start di ieri con il crollo di Francesco De Fabiani che ha subito un distacco vicino al minuto e mezzo dal dominatore Bolshunov nella gara che sulla carta più gli si addiceva. Oggi l’azzurro tenterà il riscatto e proveranno a far bene anche Pellegrini 8sesto nella generale) e Ventura che ieri si è ben comportato nella mass start. Sono ben tredici gli azzurri in gara: saranno della partita tra gli uomini Federico Pellegrino, che ci terrà a fare bene anche nella gara distance, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Mirco Bertolina, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura e tra le donne Lucia Scardoni, Greta Laurent, Francesca Franchi, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Anna Comarella e Martina Di Centa.

In campo maschile Bolshunov ha la possibilità di aumentare ulteriormente il suo vantaggio sugli inseguitori mettendo al sicuro la leadership nel Tour de Ski. Maltsev, Svensson, Cologna e Yakimushkin sono apparsi i più brillanti e probabilmente saranno loro a giocarsi le altre posizioni sul podio del Tour: inizia oggi, dunque, una lunga volata. Prova del nove, in campo femminile, per la svedese Svahn che ieri ha dimostrato di saperci fare anche nelle distance dopo aver recitato il ruolo di assoluta protagonista nelle sprint già dallo scorso anno. Gli Usa si affidano a Diggins, ancora sul podio ieri, e Brennan, mentre la Russia è uscita non benissimo dalla gara di ieri con la sola Stupak (forse la meno attesa fra le big alla vigilia) a ridosso delle prime e con Sorina ma soprattutto Nepryaeva in difficoltà e staccate dal gruppo di testa. Karlsson resta favorita ma dovrà cercare di staccare Svahn, mentre Andersson dovrà far leva sulla tecnica preferita per rimontare e tornare in gioco per la vittoria finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Val Müstair, in Svizzera: in programma due pursuit a tecnica libera, la 15 km maschile alle 11.35 e la 10 km femminile con via alle 15.25. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse