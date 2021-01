Tour de Ski 2021, programma prossima tappa 3 gennaio: orari, tv, streaming

Lo sci di fondo ha visto finalmente scattare il Tour de Ski: si gareggerà fino a domenica 10, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Domani, domenica 3 gennaio, si concluderà la serie di tappe in Svizzera, a Val Müstair, con le pursuit in tecnica libera. Alle ore 11.35 la 15 km maschile, alle ore 15.25 la 10 km femminile.

Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live (per le gare svizzere) ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della terza tappa del Tour de Ski valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo.

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2021

Domenica 03/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

11.35 Pursuit 15km tl maschile

15.25 Pursuit 10km tl femminile

Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport

Diretta streaming su RaiPlay, Eurovision Sports Live (per le gare svizzere) ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse