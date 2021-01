Tour de Ski 2021: Linn Svahn espande i propri limiti, sua anche la 10 km a tecnica classica. Comarella e Franchi nelle 30

Linn Svahn non ha nessuna intenzione di fermarsi. La ventunenne svedese si conferma leader della classifica generale del Tour de Ski vincendo anche la 10 km a tecnica classica in Val Mustair. A sorridere alla miglior sprinter dell’ultimo anno abbondante è l’arrivo proprio in volata con un gruppo a sette, nel quale le sue doti veloci emergono chiare nel 30’09″9 che le consegna la vittoria.

Alle sue spalle, con una gran rimonta proprio nella volata finale, si posiziona, a 7 decimi, la russa Yulia Stupak (già Belorukova, che ha cambiato cognome per matrimonio), che beffa l’americana Jessie Diggins, fino a quel momento rimasta in maniera solerte sulle tracce di Svahn. Fuori dal podio la svedese Frida Karlsson (+1″4), la tedesca Katharina Hennig (+2″), l’altra USA Rosie Brennan (+3″4) e la russa Yana Kirpichenko (+4″5). Svahn è in testa alla classifica generale con 13” su Diggins.

La gara si caratterizza per un sostanziale controllo generalizzato fin quasi a metà gara, là dove l’unica emozione (al contrario) riguarda la caduta dell’americana Sophie Caldwell. Verso il quinto chilometro si cominciano a chiarire le gerarchie, con un gruppo di una ventina di fondiste che fa la differenza (Anna Comarella, che poi chiude al 20° posto a 52″4, per un po’ rimane vicina insieme alla francese Delphine Claudel e poi continua nella sua buona gara, senza forzare troppo).

Karlsson decide di muoversi poco dopo, cercando di andarsene insieme a Ebba Andersson (che, con il 12° posto, è una delle deluse di oggi), ma a rimanere attaccate alle svedesi sono in otto, per quello che poi diventerà il gruppo di sette in grado di giocarsi il successo finale. Dietro di loro, completano la top ten le russe Alisa Zhambalova (+13″6) e Tatiana Sorina (+17″9), in mezzo alle quali si inserisce la finlandese Krista Parmakoski (stesso tempo di Zhambalova, ma dietro per fotofinish). Giornata no per Natalia Nepryaeva, mai in gara anche a vederla in azione, e alla fine al 16° posto.

Detto del 20° di Comarella, un’altra azzurra entra nelle prime 30: è Francesca Franchi, che termina con un ritardo di 1’39″7. Questi i piazzamenti delle altre italiane: 32a Lucia Scardoni (+1’57″1), 36a Martina Di Centa (+2’02”), 52a Ilaria Debertolis (+3’30″4), 55a Elisa Brocard (+3’43″8), 59a Greta Laurent (+4’37″5).

Foto: LaPresse