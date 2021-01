La svedese Linn Svahn ha vinto la 10 km mass start in tecnica classica andata in scena in Val Mustair e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel Tour de Ski. Dopo il sigillo di ieri nella sprint, la svedese si è replicata in terra svizzera e si è così confermata al comando della classifica generale. Ora ha 13 secondi di vantaggio sulla statuniense Jessie Diggins, 18 sulla connazionale Frida Karlsson, 20 sull’altra americana Rosie Brennan. Di seguito la classifica del Tour de Ski 2021 femminile, aggiornata al termine della seocnda tappa. Domani è in progrramma una 10 km a inseguimento in tecnica libera, sempre in Val Mustair.

CLASSIFICA TOUR DE SKI FEMMINILE 2021:

1 3506166 SVAHN Linn SWE 32:42

3:33 30:09

[60] 1. 1.

2 3535410 DIGGINS Jessie USA +0:13

3:39 30:10

[54] 2. 3.

3 3506154 KARLSSON Frida SWE +0:18

3:37 30:11

[48] 3. 4.

4 3535316 BRENNAN Rosie USA +0:20

3:35 30:13

[46] 4. 6.

5 3565062 LAMPIC Anamarija SLO +0:40

3:35 30:29

[42] 6. 11.

6 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI +0:43

3:35 30:34

[44] 5. 13.

7 3485933 SORINA Tatiana RUS +0:53

3:36 30:27

[28] 9. 10.

8 3486239 STUPAK Yulia RUS +0:56

3:38 30:10

[10] 13. 2.

9 3486010 NEPRYAEVA Natalia RUS +1:12

3:43 30:41

[30] 8. 16.

10 3505800 DAHLQVIST Maja SWE +1:15

3:30 30:59

[32] 7. 18.

11 3205460 HENNIG Katharina GER +1:16

3:47 30:11

38. 5.

12 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN +1:16

3:41 30:23

[6] 21. 9.

13 3486314 KIRPICHENKO Yana RUS +1:23

3:51 30:14

51. 7.

14 3485862 ZHAMBALOVA Alisa RUS +1:33

3:52 30:23

53. 8.

15 3505990 ANDERSSON Ebba SWE +1:33

3:45 30:30

32. 12.

16 3155314 RAZYMOVA Katerina CZE +1:38

3:46 30:34

33. 14.

17 3535602 SWIRBUL Hailey USA +1:43

3:39 30:56

[10] 15. 17.

18 3055067 STADLOBER Teresa AUT +1:46

3:53 30:35

56. 15.

19 3185579 MATINTALO Johanna FIN +1:52

3:41 31:01

[8] 19. 19.

20 3295322 COMARELLA Anna ITA +2:10

3:50 31:02

48. 20.

21 3195219 CLAUDEL Delphine FRA +2:10

3:47 31:05

37. 21.

22 3505809 SUNDLING Jonna SWE +2:11

3:38 31:41

[26] 10. 22.

23 3506008 RIBOM Emma SWE +2:21

3:41 31:44

[22] 12. 27.

24 3486563 MATSOKINA Hristina RUS +2:35

3:42 31:41

[6] 23. 26.

25 3555052 EIDUKA Patricija LAT +2:35

3:40 31:41

[4] 26. 24

Foto: Lapresse