Tour de Ski 2021, assolo di Alexander Bolshunov nella seconda tappa. De Fabiani delude

Prosegue anche per gli uomini il Tour de Ski 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nella seconda tappa di Val Müstair, in Svizzera, dove si è disputata la 15 km mass start maschile in tecnica classica, a vincere è stato il russo Alexander Bolshunov, davanti all’elvetico Dario Cologna, secondo, ed all’altro russo Ivan Yakimushin, terzo. Indietro gli azzurri, vanno a punti Francesco De Fabiani, 24°, Federico Pellegrino, 27°, e Paolo Ventura, 29°.

Avvio senza sussulti, ma ai 4.5 km i punti bonus fanno gola a tutti ed il russo Alexander Bolshunov è bravo a passare in testa ed incamerarne 15, mentre 12 vanno a Federico Pellegrino e 10 all’altro russo Gleb Retivykh, infine troviamo altri azzurri tra i primi dieci che vanno a punti.

Superata metà gara, si porta al comando il russo Alexander Bolshunov, mentre continua a mantenere le primissime posizioni Federico Pellegrino, il quale però inizia a retrocedere quando il leader della classifica generale di Coppa del Mondo, all’inizio dell’ultima parte di gara, alza il ritmo con una progressione di una potenza disarmante.

Bolshunov parte in vista del rush finale e gli ultimi chilometri si trasformano in un lungo assolo del russo, mentre alle sue spalle si affaccia nelle prime posizioni il redivivo elvetico Dario Cologna. L’effetto principale di questa accelerazione ulteriore è quello di far saltare definitivamente gli italiani, che possono soltanto lottare per restare nei primi trenta.

All’arrivo il russo Alexander Bolshunov vince in 34’09″8, precedendo di 23″5 lo svizzero Dario Cologna, secondo, e di 25″3 l’altro russo Ivan Yakimushin, terzo, mentre finiscono nelle retrovie tutti gli azzurri. Il migliore è Francesco De Fabiani, 24° a 1’23″7, mentre è 27° Federico Pellegrino a 1’29″6. A punti anche Paolo Ventura, 29° a 1’30″5. Fuori dai migliori 30, invece, Giandomenico Salvadori, 44° a 2’22″9, mentre si classifica 47° Mirco Bertolina a 2’38″7, infine Davide Graz è 57° a 3’08″8. Michael Hellweger già ieri, al termine della sprint, aveva deciso di non ripartire e non era stato inserito nell’odierna lista di partenza.

Va detto che la Russia ha gettato alle ortiche una ghiotta occasione per monopolizzare il podio. Alexey Chervotkin ed Evgeniy Belov si trovavano infatti in seconda e terza posizione, tuttavia si sono agganciati nel corso dell’ultima discesa, ruzzolando nella neve. Cologna è stato bravo ad evitarli, andando ad agguantare un podio di prestigio. Al termine della gara Chervotkin è stato squalificato per ostruzione.

Nella classifica del Tour de Ski guida ovviamente il russo Alexander Bolshunov, che vanta già almeno un minuto sugli inseguitori più immediati. In casa Italia sesto Federico Pellegrino a 1’22”, 21° Francesco De Fabiani a 2’18”, 34° Paolo Ventura a 2’50”, 45° Giandomenico Salvadori a 3’30”, 50° Mirco Bertolina a 3’46”, 57° Davide Graz a 4’04”. Sono 76 gli atleti ancora in gara.

