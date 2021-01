LIVE Sport Invernali, DIRETTA 9 gennaio: si comincia con Adelboden e Federico Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e gli orari di oggi (9 gennaio)

10.00 BOB – La tedesca Nolte guida la prima manche a Winterberg davanti alla connazionale Kalicki, staccata di 14 centesimi. Terza l’austriaca Beierl a 0.22. Non sono presenti azzurre in gara in questa gara di bob a 2 che assegna anche il titolo europeo, oltre ai punti per la Coppa del Mondo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (sabato 9 gennaio). Piatto ricchissimo per tutti gli appassionati delle discipline della neve, ci sarà davvero da divertirsi in lungo e in largo. Giornata di fuoco con tantissimi eventi in programma, pronti ad allietare i palati di chiunque. Riflettori puntati in particolar modo sullo sci alpino con la discesa libera femminile a St. Anton e il secondo gigante maschile ad Adelboden: l’Italia sogna in grande soprattutto con Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino, pronte a fare saltare il banco in terra austriaca. Poche chance invece in Svizzera, Luca De Aliprandini proverà a mettersi in luce.

Federico Pellegrino vuole regalare grande spettacolo in Val di Fiemme. Il valdostano è in uno stato di forma strepitosa e insegua la vittoria nella sprint a tecnica classica del Tour de Ski. L’azzurro sfiderà a viso aperto il russo Alexander Bolshunov e punta a confermarsi l’uomo migliore del momento in questa specialità, vista anche l’assenza dei norvegesi. Assolutamente da non perdere poi Dorothea Wierer nell’inseguimento di Oberhof, chiamata a una difficilissima rimonta dalla 31ma posizione, e Lukas Hofer, ieri fantastico quarto nella sprint. Ci sarà spazio anche per lo slittino con Dominik Fischnaller a caccia del podio a a Sigulda e per il PGS di snowboard a Scuol, dove l’Italia ha una sfilza di carte buone da giocarsi tra cui il veterano Roland Fischnaller.

