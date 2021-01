Sci alpino, Alex Vinatzer e gli azzurri devono svoltare a Flachau

Slalomisti azzurri a caccia del riscatto. Dopo un inizio di 2021 sottotono, la squadra maschile di slalom punta a dare una svolta alla propria stagione nel fine settimana di Flachau. Le cancellazioni delle gare di Wengen e Kitzbuhel hanno portato ad una rivoluzione nel calendario, con la località austriaca che farà doppietta tra sabato e domenica.

Fari puntati in casa Italia soprattutto su Alex Vinatzer. Il giovane altoatesino è reduce da due inforcate consecutive tra Zagabria ed Adelboden. Serve subito un cambio di rotta e tornare sui livelli di fine 2020 che lo avevano visto concludere al quarto posto lo slalom in Alta Badia (era primo a metà gara) e poi sul podio quello di Madonna di Campiglio.

Una due giorni importante per Vinatzer, che con le due uscite consecutive ha rimandato l’ingresso nel primo tra i primi sette della startlist. Servirà un po’ meno foga e un po’ più di strategia in quel di Flachau, perchè in slalom mai come in questa stagione c’è davvero possibilità per tutti di vincere una gara, come dimostrano i quattro vincitori diversi fino a questo momento dell’anno.

La reazione, però, non deve arrivare solo da Vinatzer, ma è tutta la squadra italiana che deve uscire dall’anonimato. La qualificazione alla seconda manche deve essere l’obiettivo minimo per i vari Moelgg, Razzoli, Maurberger e Gross, che devono cominciare a puntare a piazzamenti di un certo valore, magari anche in Top-10.

Inoltre il solo Vinatzer ha la certezza del posto al Mondiale, mentre tutti gli altri devono ancora giocarsi le loro carte, senza dimenticare Sala, Tonetti e Liberatore, che cercano il guizzo giusto per staccare il biglietto per Cortina. La speranza è quella che una lotta interna possa stimolare maggiormente gli azzurri, alzando il loro livello, uscendo finalmente da questa lunga crisi.

Foto LaPresse