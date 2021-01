LIVE Sci alpino, Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: Ledecka la più veloce! Bene le azzurre: Bassino 3a, Goggia 4a, Marsaglia 10a

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.15 E 13.15

LA CRONACA DELLA SECONDA PROVA

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA SECONDA PROVA DI SANKT ANTON

13.03 La nostra Roberta Melesi, scesa con il numero 50, si ferma in 41a posizione a 2.00. Non ci sono stati altri inserimenti di rilievo, per cui la classifica rimane la medesima. La ceca Ester Ledecka chiude in vetta la seconda prova di St.Anton con 4 centesimi su Lie, 14 su Bassino e 16 su Goggia. Quinta Ortlieb a 24 assieme a Stuhec, settima Venier a 42, ottava Haaser a 57. Decima la nostra Marsaglia a 65, mentre è 13a Brignone a 72.

12.34 La diretta live si chiude qui, ma rimarremo pronti per aggiornamenti delle ultime atlete. Manca ancora Roberta Melesi con il numero 50. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

12.33 Dopo le prime 30 c’è sempre Ester Ledecka in vetta con 4 centesimi su Lie, 14 su Bassino e 16 su Goggia. Quinta Ortlieb a 24 assieme a Stuhec, settima Venier a 42, ottava Haaser a 57. Decima Marsaglia a 65, 13a Brignone a 72.

12.31 La nostra Laura Pirovano completa la sua discesa con il 21° tempo a 1.26 dalla prima posizione.

12.29 La svizzera Priska Nufer non va oltre la 22a posizione a 1.32 da Ledecka.

12.28 La svizzera Jasmine Flury conclude la sua discesa in 19a posizione a 1.18 dalla vetta.

12.27 L’austriaca Ricarda Haaser vola con soli 3 centesimi di svantaggio al terzo intermedio, quindi diventano 21 al quarto. La padrona di casa chiude ottava a 57 centesimi.

12.26 La francese Tiffany Gauthier non va oltre la 23a posizione a 1.79.

12.24 L’austriaca Mirjam Puchner procede su ottimi crono, con soli 13 centesimi di ritardo al terzo intermedio, finisce poi decima a 69 centesimi.

12.23 La canadese Marie-Michelle Gagnon conclude la sua prova con il 23° tempo a 1.93 da Ledecka

12.22 L’austriaca Christine Scheyer chiude in 11a posizione a 72 centesimi a pari merito con Brignone

12.21 Nadia Delago arriva a metà discesa con 72 centesimi di ritardo da Ledecka, diventano 1.14, quindi conclude in 20a posizione a 1.56.

12.19 Dopo le prime 20 discese è sempre in vetta Ester Ledecka in 1:25.49 con 4 centesimi su Lie, 14 su Bassino e 16 su Goggia. Quinta Ortlieb a 24 a pari merito con Stuhec, settima Venier a 42, ottavaJohnson a 64, nona Marsaglia a 65, decima Weidle a 69, quindi undicesima Brignone a 72.

12.17 La svizzera Joana Haehlen è 14a a 1.11. Parte ora Nadia Delago!

12.16 L’austriaca Nina Ortlieb arriva con 14 centesimi di vantaggio a metà discesa, ma si ferma in quinta posizione a 24 centesimi. Ottima prova per la padrona di casa!

12.15 Petra Vlhova inizia con 35 centesimi di distacco a metà gara, si conferma nel terzo intermedio con 42 centesimi, mentre arriva al traguardo con il 13° crono a 1.14.

12.14 Lara Gut-Behrami, prima ieri assieme a Tamara Tippler, oggi non forza e chiude 14a a 1.30.

12.13 Ramona Siebenhofer non va oltre la 15a posizione a 1.45 da Ledecka.

12.12 Dopo le prime 15 vediamo Ester Ledecka davanti a tutte in 1:25.49 con 4 centesimi su Lie, 14 su Bassino e 16 su Goggia. Quinta Stuhec a 24, sesta Venier a 42, settima Johnson a 64, ottava Marsaglia a 65, nona Weidle a 69, decima Brignone a 72.

12.11 Elena Curtoni inizia con soli 16 centesimi di distacco nella parte alta, quindi cede un secondo nel tratto centrale. La nostra portacolori si ferma in 13a posizione a 1.18.

12.10 La svizzera Michelle Gisin chiude la sua prova senza forzare sin dall’avvio e non va oltre la 14a posizione a 1.79. Tocca a Elena Curtoni!

12.09 La slovena Ilka Stuhec si classifica in quinta posizione a 24 centesimi e si piazza subito alle spalle di Bassino e Goggia.

12.07 Francesca Marsaglia parte bene con 9 centesimi di vantaggio al primo intermedio, quindi perde progressivamente e taglia il traguardo in settima posizione a 65 centesimi, Brignone scivola ora in nona.

12.05 Ester Ledecka vola con 45 centesimi di vantaggio al secondo intermedio, diventano 19 al terzo, quindi la ceca lascia diversi decimi ma chiude comunque in vetta con 4 centesimi su Lie!

12.03 Molto bene le azzurre fino a questo momento. La pista di St.Anton sembra dare buone risposte a Bassino e Goggia, mentre Brignone non è affatto lontana.

12.02 Marta Bassino parte con 17 centesimi di vantaggio al primo intermedio, diventano 3 a metà discesa, quindi 8 di ritardo al quarto rilevamento, chiude seconda a soli 10 da Lie!

12.01 La tedesca Kira Weidle conclude la sua prova con il quinto tempo a 65 centesimi da Lie. Ora Marta Bassino!

12.00 Tamara Tippler, inizia bene con 15 centesimi di vantaggio a metà percorso, quindi rallenta e non va oltre la 6a posizione a 99 centesimi alle spalle di Brignone.

11.58 Federica Brignone si porta in vantaggio per 9 centesimi al secondo rilevamento, diventano 15 al terzo, la valdostana continua a spingere ma cede 4 decimi, quindi conclude quinta a 68 centesimi.

11.56 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie si presenta con 15 centesimi di distacco al secondo intermedio, quindi vola nel settore finale, passa in vantaggio per 28 centesimi e chiude in vetta per 12 centesimi. Tocca ora a Federica Brignone!

11.54 Corinne Suter arriva con 31 centesimi di ritardo al secondo intermedio, diventano 49 al terzo, 73 al quarto e chiude quarta a 88. La svizzera non ha voluto forzare. Al cancelletto ora la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

11.52 Stephanie Venier si presenta a metà percorso con 7 centesimi di vantaggio, diventa 1 al terzo intermedio, quindi taglia il traguardo con il secondo tempo a 26 centesimi. Attenzione ore, tocca a Corinne Suter!

11.50 La statunitense Breezy Johnson arriva con 13 centesimi di margine al secondo intermedio, cede tre decimi al terzo, e conclude al secondo posto a 48 centesimi da Goggia. Al via ora Stephanie Venier (AUT).

11.48 Ragnhild Mowinckel arriva a metà percorso con 58 centesimi di distacco, conclude a 1.23 da Goggia. Tocca ora a Breezy Johnson (USA).

11.47 Sofia Goggia conclude la sua discesa con il tempo di 1:25.65. Al via ora la norvegese Ragnhild Mowinckel

11.45 INIZIA LA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI ST. ANTON! Sofia Goggia sul tracciato!

11.44 Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza, ancora pochi istanti e si inizierà a fare sul serio!

11.42 In questa stagione abbiamo visto solamente due discese fino a questo momento con la vittoria di Suter in Val d’Isere 1 e Goggia in Val d’Isere 2.

11.39 Si incomincia tra poco, Sofia Goggia apre le danze, quindi Ragnhild Mowinckel (NOR), Breezy Johnson (USA), Stephanie Venier (AUT) e Corinne Suter (SVI)

11.37 I PETTORALI DELLA SECONDA PROVA: Sofia Goggia 1, Federica Brignone 7, Marta Bassino 10, Francesca Marsaglia 12, Elena Curtoni 15, Nadia Delago 21, Laura Pirovano 29, Roberta Melesi 50.

11.34 Le altre azzurre: nona Marta Bassino, 19esima Laura Pirovano davanti a Sofia Goggia che non ha voluto forzare, quindi ventesima Elena Curtoni, 29esima Nadia Delago, 34esima Francesca Marsaglia, 43esima Roberta Melesi

11.31 La prima prova di ieri ha visto Tamara Tippler davanti a tutte a pari merito con Lara Gut-Behrami. Terza Nina Ortlieb, mentre ha chiuso ottima quarta la nostra Federica Brignone.

11.28 Le condizioni meteo hanno permesso lo svolgimento di entrambe le prove in vista della discesa di domani. Domenica, invece, toccherà al superG

11.25 Buongiorno e benvenuti a St. Anton! Tra 20 minuti prenderà il via la seconda prova della discesa femminile

La cronaca della prima prova di ieri – I precedenti dell’Italia a Sankt Anton – Programma e tv del fine settimana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Sankt Anton (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Dopo il primo assaggio d ieri, le sciatrici sono di nuovo in pista per comprendere del migliore dei modi un tracciato complicato, in vista di un fine settimana completamente dedicato alla velocità, dato che il programma prevede un supergigante e una discesa.

La prima prova ha messo in luce l’austriaca Tamara Tippler, che ha chiuso in vetta assieme a Lara Gut-Behrami. Alle loro spalle la rediviva austriaca Nina Ortlieb, che in allenamento ha rischiato grosso con una brutta caduta qualche giorno fa, mentre è quarta la nostra Federica Brignone, che sembra a suo agio sulla pista austriaca. Nona Marta Bassino, a sua volta in forma a Sankt Anton, mentre Laura Pirovano ha chiuso diciannovesima, davanti a Elena Curtoni. Ventinovesima Nadia Delago mentre non hanno chiuso con grandi tempi Francesca Marsaglia e Roberta Melesi. Oggi, quindi, arriva un’altra occasione importante per prendere confidenza con la pista denominata Karl Schranz.

La seconda prova della discesa libera di Sankt Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, prenderà il via alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno un istante dell’avvicinamento delle atlete al weekend sulle nevi austriache.

Foto: Lapresse