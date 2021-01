Sci alpino, orari gare fine settimana: programma St. Anton e Adelboden, tv, streaming

Nel weekend che andrà da venerdì 8 a domenica 10 gennaio la Coppa del Mondo di sci alpino tornerà a pieno regime. Dopo i ritmi un po’ allentati durante le festività natalizie, eccoci ritornati all’ordinario con un lunghissimo fine settimane sulla neve e con entrambi i sessi impegnati. Gli uomini si cimenteranno in ben tre prove tecniche ad Aldeboden: quest’anno assisteremo ad addirittura due giganti nel tempio per eccellenza di questa specialità, oltre a uno slalom. Le donne, invece, affronteranno due gare veloci a St. Anton: spazio a discesa e superG, le prime gare a tutto gas del nuovo anno solare.

L’Italia punta soprattutto sulle ragazze: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino andranno all’assalto nella località austriaca. La Campionessa Olimpica di discesa punta al colpaccio grosso, ma attenzione anche alla valdostana e alla piemontese, desiderose di recuperare punti su Petra Vlhova in classifica generale. Per quanto riguarda il settore maschile, invece, riflettori puntati su Alex Vinatzer nello slalom di domenica. L’azzurro può fare saltare il banco tra i pali stretti, mentre il discorso sarà più complesso per i nostri portacolori nei due giganti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto tv/streaming delle gare di sci alpino previste dall’8 al 10 gennaio tra St. Anton e Adelboden. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili anche in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO SCI ALPINO 8-10 GENNAIO ST. ANTON E ADELBODEN: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 8 GENNAIO:

10.15 Gigante maschile ad Adelboden, prima manche

13.15 Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche

SABATO 9 GENNAIO:

10.30 Gigante maschile ad Adelboden, prima manche

11.45 Discesa femminile a St. Anton

13.30 Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche

DOMENICA 10 GENNAIO:

10.30 Slalom maschile ad Adelboden, prima manche

11.30 SuperG femminile a St. Anton

13.30 Slalom maschile ad Adelboden, seconda manche

SCI ALPINO 8-10 GENNAIO: COME VEDERE LE GARE DI ST. ANTON E ADELBODEN IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse