LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuehl in DIRETTA: Dominik Paris inizia a studiare la Streif

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. I protagonisti del Circo Bianco dalle ore 11.30 iniziano a studiare al meglio la celebre e mitologica Streif in vista di un programma davvero fitto nel fine settimana.

Dopo la seconda prova di domani (sarebbe stata la terza in origine, ma la cancellazione di quella di ieri ha ridotto gli allenamenti) si entrerà nel vivo con la prima discesa di venerdì 22 gennaio (che varrà come recupero di quella di Wengen) quindi sabato 23 gennaio toccherà alla seconda discesa, mentre domenica si chiuderà il supergigante.

Gli azzurri convocati sono 6: Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Per Paris sarà un appuntamento davvero di rilievo. Il nostro fuoriclasse torna a Kitzbuehel, una delle piste che ama di più e dove ha vinto tre volte in discesa (2013, 2017 e 2019) e una in superG (2015), dopo essere stato costretto a saltare il weekend del 2020 per colpa dell’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle piste per lunghi mesi. Una prospettiva che ora toccherà ad Aleksander Aamodt Kilde. Il detentore della Sfera di Cristallo, infatti, si è infortunato in allenamento e sarà costretto a non poter difendere il suo titolo in questo finale di stagione.

La prima prova della discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un secondo dell’avvicinamento del Circo Bianco al weekend della Streif.



