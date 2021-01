LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia mina vagante, podio non impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, partecipanti, orari, tv e streaming della staffetta maschile di Oberhof – Il programma della seconda settimana di gare a Oberhof – Classifica di Coppa del Mondo maschile – Cronaca della sprint di Oberhof

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della staffetta maschile di biathlon. Oggi, venerdì 14 gennaio, a Oberhof (Germania) si disputa la 4×7.5 km maschile, con partenza alle 14.30. Si tratta dio una sorta di prova generale in vista della gara che assegnerà le medaglie iridate a Pokljuka fra un mese. E’ la terza staffetta stagionale dopo quella di Kontiolahti e Hochfilzen disputate entrambe a dicembre.

La sfida per la vittoria appare, almeno sulla carta, ristretta a quattro formazioni: la super favorita Norvegia, che in questa stagione ha vinto nove volte su dodici gare individuali in Coppa del Mondo e si è aggiudicata anche la prima staffetta a Kontiolahti, la Francia, che quest’anno non è ancora salita sul podio e la Svezia che ha vinto la staffetta di Hochfilzen e la Germania, due volte sul terzo gradino del podio in questa stagione.

L’Italia punta ad un buon risultato. Tutti gli atleti azzurri sono andati a punti nella sprint di mercoledì e quindi si può sperare in una posizione subito dopo le big, attaccabili solo in caso di difficoltà al poligono di qualcuno dei loro componenti. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Thomas Bormolini, seguito in seconda frazione da Lukas Hofer, poi in terza toccherà al più giovane, Tommaso Giacomel, infine chiusura affidata a Dominik Windisch.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Oberhof, con inizio alle 14.30, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon.

Foto: Lapresse AP Photo/Matthias Schrader