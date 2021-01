LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia da sogno, è terza! Vince la Francia davanti alla Norvegia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la staffetta femminile. Buon pomeriggio!

15.57: Prova indimenticabile di Bormolini, Hofer, Giacomel e Windisch che sono stati competitivi ai massimi livelli dall’inizio alla fine. Meritata e di sostanza la terza piazza, alle spalle delle big Francia e Norvegia: una piccola speranza anche in chiave Mondiale di Pokljuka

15.55: Ucraina sesta, Svezia settima, Canada ottavo, Svizzera nona, Finlandia decima, Slovenia 11ma, Usa 12mi

15.54: Il quarto posto è per la Russia, che ha dovuto fare i conti con una prima frazione disastrosa, quinta una delusa Germania, che aveva cambiato al primo posto all’ultima frazione

15.53: WINDISCH TAGLIA IL TRAGUARDO!!!! L’Italia è terza, conquista il quarto podio stagionale, il primo nel settore maschile!!! Bravissimi!

15.52: Resiste Jacquelin nel finale. E’ la prima vittoria della Francia in stagione e la prima vittoria della Francia a Oberhof, secondo posto per una generosa Norvegia

15.50: Al km 29.5 Boe ha 11″ di ritardo su Jacquelin, Windisch a 56″

15.49: Ci prova J. Boe al km 28.8: è a 17″ da Jacquelin, Windisch a 47″

15.48: Francia davanti, Norvegia a 23″, Italia a 44″, Russia a 1’49”, Germania a 1’51”

15.47: PODIO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Due ricariche per Windisch che se ne va da solo in terza posizione. La Germania non può prendere gli azzurri

15.46: Due errori per Windisch, non sbaglia Boe che se ne va

15.46: Un errore per la Francia, coperto con la ricarica, se ne va per la vittoria

15.46: Ottavo poligono per la Francia

15.44: Al km 27 Francia davanti, Italia e Norvegia a 28″

15.43: Boe raggiunge Windisch

15.42: Al km 25.8 Francia davanti, Italia a 26″, Norvegia a 33″, Germania a 1’39”

15.41: Germania a 1’35”, Svizzera a 1’53”, Russia a 1’59”

15.39: WINDIIIIIIIIIIIIIIISCH!!!! 5 SU 5, PERFETTI AL POLIGONO OGGI GLI AZZURRI. Ha 21″7 di ritardo dalla Francia, J. Boe è a 35″ dal francese, la Germania perderà tantissimo

15.39: La Francia un errore e se ne va, triplo giro di Horn

15.38: Settimo poligono

15.36: Al km 24.5 Francia e Germania davanti, Italia a 34″, Norvegia a 47″

15.35: Francia e Germania davanti ora

15.33: Al km 23.3 Germania, Francia a 3″, Italia a 30″, Norvegia a 50″

15.33: Svizzera a 1’32”, Ucraina a 1’56”, Russia a 2’06”

15.31: Germania davanti al terzo cambio, benissimo Peiffer, Francia a 6″, Italia con un grande Giacomel a 23″, Norvegia che adesso avrà Johannes Boe a 55″

15.31: Peiffer ha staccato Claude

15.30: Al km 22: Francia e Germania davanti, Giacomel a 12″

15.29: Adesso Germania e Francia se ne vanno, Giacomel sta pagando dazio nel finale, deve limitare i danni

15.28: Germania e Francia si riportano su Giacomel al km 20.8, Norvegia a 44″

15.27: Italia davanti, a 10″ Francia, a 12″ Germania, a 55″ la Norvegia, poi 1’22” Svizzera, a 1’32” Ucraina a 1’55” Finlandia a 1’58” Canada a 2’02” Russia

15.26: Non sbaglia T. Boe e passa a 55″

15.25: FANTASTICO GIACOMEEEEEEEEEEEEEEL 5 SU 5 VELOCISSIMO, UN ERRORE A TESTA PER CLAUDE E PEIFFER, SONO DIETRO!!!

15.25: Sesto poligono

15.23: Al km 19.5 Germania, Francia e Italia, a 41″ la Norvegia

15.21: Terzetto in testa al km 18.3: Germania, Francia e Italia, a 45″ la Norvegia, a 1’05” Svizzera, a 1’19” Ucraina, a 1’52” Russia, a 2’09” la Svezia

15.20: Russia a senza errori a 1’53”, Svezia con tre errori a 2’04”

15.19: T. Boe riporta in gioco la Norvegia. Non sbaglia ed ha 50″ di ritardo, Svizzera a 56″, Ucraina a 1’14”

15.17: Due ricariche per Giacomel che è ancora in testa, Francia a 4″, Germania a 5″

15.17: Quinto poligono

15.16: Al km 17 Italia davanti, Francia e Germania a 18″, Norvegia a 1’06”, Svizzera a 1’22”

15.13: Al km 15.8 Italia davanti, Francia e Germania a 24″, Norvegia a 1’14”, Svizzera a 1’21”, Ucraina a 1’28”, Svezia a 1’48”

15.11: Quarta la Norvegia con un Dale formidabile a 1’14”, Svizzera a 1’15”, Ucraina a 1’19”, Bielorussia a 1’26”, Slovenia a 1’29”, Svezia a 1’38”, Russia a 2’02”

15.10: E’ il momento di Giacomel che riceve il testimone da Hofer ed è in testa, Francia e Germania a 17″

15.08: Al km 14.5 Hofer solo, Francia e Germania a 17″

15.07: Italia davanti al km 13.3, Francia a 15″, Germania a 18″, Svizzera a 50″, Bielorussia a 1’13”, Norvegia a 1’16”, Svezia a 1’36”, Russia a 1’45”

15.05: Dopo il quarto poligono Italia davanti, Francia a 13″, Germania a 19″, Svizzera a 38″, Bielorussia a 1’02”, Canada e Ucraina a 1’20”, Norvegia con Dale che non sbaglia a 1’24”, Svezia e Russia a 1’41”

15.05: Una ricarica per la Germania, , due per la Svizzera

15.04: FANTASTICO HOFEEEEEEEEEEER!!! 5 SU 5 E L’ITALIA SE NE VA!!! Bene anche la Francia

15.04: Quarto poligono per Hofer

15.02: Al km 12 Hofer tiene, a 12″ Francia, Svizzera e Germania, a 41″ Bielorussia, a 1’02” Estonia, Repubblica Ceca e Usa, a 1’12” Ucraina, a 1’18” Norvegia, a 1’24” Russia, a 1’36” Svezia

15.00: Sta andando fortissimo Hofer! Ha 11″ di vantaggio su Francia, Svizzera e Germania, a 31″ Bielorussia, a 1’12” Ucraina, a 1’18” Norvegia, a 1’20” Russia, a 1’32” Svezia

14.59: Italia sola al comando dopo tre poligoni, Francia e Svizzera a 7″, Germania a 11″, Bielorussia a 26″, Ucraina a 1’08”, Norvegia a 1’19”, Russia a 1’22”, Svezia a 1’28”

14.58: Sbaglia Ponsiluoma, gira la Norvegia, ha perso tantissimo tempo

14.57: Grandissimo Hofer!!!!!! Sbagliano tutti gli altri. Si incarta Dale, tre errori

14.56: Terzo poligono

14.54: Hofer va a fare l’andatura al km 9.5, assieme a lui Germania, Francia, Noevrgia e Svizzera, Bielorussia a 25″, Svezia a 35″, Repubblica Ceca, Usa e Austria a 40″, Ucraina a 1’04”, Russia a 1’07”

14.52: Al km 8.3 ci sono cinque squadre davanti: Italia, Germania, Norvegia, Svizzera e Francia, Bielorussia a 22″, Svezia a 35″, Repubblica Ceca a a 37″, Austria a 39″

14.50: C’è Hofer per l’Italia che cambia seconda dietro alla Germania, Francia, Svizzera e Norvegia a 5″, Bielorussia a 22″, Usa e Repubblica Ceca a 34″, Svezia a 38″, Austria a 39″, Ucraina e Russia a 1’05”

14.48: Al km 7 Italia e Germania davanti, Norvegia a 6″, Francia e Svizzera a 8″, Bielorussia a 17″, Usa e Repubblica Ceca a 30″, Svezia a 36″, Russia a 58″

14.46: Germania e Italia davanti al km 5.8, Francia, Norvegia, Bielorussia, Svizzera a 8″, Repubblica Ceca, Estonia, Usa e Slovacchia a 25″, Svezia a 29″, Russia a 44″

14.44: Chiude con una ricarica Bormolini ed è primo assieme alla Germania, Svizzera a 5″ con la Bielorussia, Norvegia a 12″

14.43: Norvegia, Italia e Svizzera davanti all’ingresso del secondo poligono

14.41: C’è l’Italia davanti assieme a Norvegia e Svizzera, Finlandia a 4″, Bielorussia a 5″, Lituania, Svezia e Francia a 12″, Germania a 17″, Russia a 26″

14.39: Si ingrossa il gruppo al km 3.3 con Norvegia, Italia, Bielorussia, Svizzera, Finlandia, Ucraina, Slovenia, Svezia

14.38: Bielorussia, Norvegia, Italia, Svizzera e Ucraina davanti, subito dietro Finlandia e Lituania. Svezia a 8″, Francia a 10″, Russia a 19″

14.37: Bormolini 5 su 5 e se ne va con Norvegia, Bielorussia, Ucraina e Finlandia. Due errori per Russia e Germania, un errore per la Svezia

14.36: Al primo poligono Norvegia, Germania, Francia davanti, gruppo compatto

14.34: Al km 2 Norvegia, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Svezia, Russia, Italia a guidare il gruppo

14.32: Germania, Norvegia, Svezia, Reubblica Ceca, Russia davanti al km 0.8, Italia con Bormolini ottava. Tutti in gruppo

14.30: Partita la staffetta maschile di Oberhof

14.27: Atleti pronti in zona partenza

14.23: Tempo da lupi a Oberhof: nevica, è la classica situazione che si trova da queste parti. Gara dura, può succedere di tutto

14.20: Le altre outsider che possono fare bene sono l’Ucraina, la Bielorussia e la Svizzera: formazione incomplete ma che potrebbero inserirsi nella lotta per la top ten

14.17: Tra le outsider di lusso c’è sicuramente la formazione azzurra. Tutti i quattro componenti della staffetta sono andati a punti nella sprint di mercoledì e quindi si può sperare in una posizione subito dopo le big, attaccabili solo in caso di difficoltà al poligono di qualcuno dei loro componenti. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Thomas Bormolini, seguito in seconda frazione da Lukas Hofer, poi in terza toccherà al più giovane, Tommaso Giacomel, infine chiusura affidata a Dominik Windisch.

14.15: per la Germania al via Lesser, Doll, Peiffer e Horn, la Russia partirà con Streltsov, Eliseev, Loginov e Latypov

14.14: La Francia punta su Desthieux, Fillon Maillet, Claude e Jacquelin

14.12: La Svezia, ultima vincitrice di una staffetta di Coppa del Mondo, si affida a Femling, Ponsiluoma, Brandt e Samuelsson

14.10: La Norvegia rinuncia a Laegreid e schiera Christianson in prima frazione, poi Dale, T. Boe e J. Boe

14.07: La sfida per la vittoria appare, almeno sulla carta, ristretta a quattro formazioni: la super favorita Norvegia, che in questa stagione ha vinto nove volte su dodici gare individuali in Coppa del Mondo e si è aggiudicata anche la prima staffetta a Kontiolahti, la Francia, che quest’anno non è ancora salita sul podio e la Svezia che ha vinto la staffetta di Hochfilzen e la Germania, due volte sul terzo gradino del podio in questa stagione.

14.04: Si tratta della terza staffetta maschile stagionale dopo quella di Kontiolahti, vinta dalla Norvegia, grande favorita anche oggi e quella di Hochfilzen, vinta dalla Svezia

14.02: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della staffetta 4×7.5 km maschile in programma a Oberhof in Germania

Foto: Lapresse AP Photo/Matthias Schrader