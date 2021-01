Biathlon, startlist sprint femminile Oberhof. Programma, orari, tv, pettorali Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

Le vacanze di Natale del biathlon ormai sono terminate ed è tempo di pensare a sci stretti e fucile. La Coppa del Mondo di biathalon sta per riprendere da Oberhof, in Germania, che peraltro in questo 2021 avrà l’onore di ospitare entrambe le tappe tedesche. Ci si ritroverà, quindi, sulle nevi tedesche in uno degli appuntamenti tradizionali della CdM. Dall’8 al 10 gennaio i concorrenti si daranno battaglia su sci stretti e con fucili in spalla per centrare più bersagli possibili ed essere veloci. A dare il via alle danze saranno le donne con la 7.5 km sprint alle ore 11.30 di domani.

In casa Italia, l’attenzione è tutta per Dorothea Wierer. L’azzurra si è regalata la vittoria inaugurale nell’individuale a Kontiolahti (Finlandia) e poi ha dovuto stringere i denti per via di una condizione fisica comunque non ottimale, che qualche ripercussione in negativo l’ha avuto al poligono. Tuttavia, Doro, ha accresciuto la propria condizione, migliorando le percentuali di tiro. Pertanto, con un ulteriore step sugli sci, nulla è precluso. Per quanto riguarda invece Lisa Vittozzi, il discorso è un po’ diverso. Inutile negare che i risultati non siano stati all’altezza della situazione. Al momento manca la continuità di rendimento e soprattutto la reazione dopo un errore. Ci si aspetta, quindi, un’inversione di tendenza dalla sappadina, come anche dal resto della azzurre presenti sulle nevi di Oberhof.

LA STARTLIST DELLA SPRINT FEMMINILE OBERHOF 2021

1 ZBYLUT Kinga POL 1995 11:30:30 1

2 RIEDER Christina AUT 1993 11:31:00

3 DUNKLEE Susan USA 1986 11:31:30

4 WEIDEL Anna GER 1996 11:32:00

5 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 11:32:30

6 BEKH Ekaterina UKR 1998 11:33:00

7 KUKLINA Larisa RUS 1990 11:33:30

8 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 11:34:00

9 GASPARIN Selina SUI 1984 11:34:30

10 BANKES Megan CAN 1997 11:35:00

11 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 11:35:30

12 COLOMBO Caroline FRA 1996 11:36:00

13 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 11:36:30

14 TALIHAERM Johanna EST 1993 11:37:00

15 ERDAL Karoline NOR 1997 11:37:30

16 ECKHOFF Tiril NOR 1990 11:38:00 2

17 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 11:38:30

18 FIALKOVA Paulina SVK 1992 11:39:00

19 HAECKI Lena SUI 1995 11:39:30

20 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 11:40:00

21 BLASHKO Darya UKR 1996 11:40:30

22 PERSSON Linn SWE 1994 11:41:00

23 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 11:41:30

24 JISLOVA Jessica CZE 1994 11:42:00

25 TODOROVA Milena BUL 1998 11:42:30

26 OEBERG Hanna SWE 1995 11:43:00

27 SIMON Julia FRA 1996 11:43:30

28 EGAN Clare USA 1987 11:44:00

29 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 11:44:30

30 b OEBERG Elvira SWE 1999 11:45:00

31 LUNDER Emma CAN 1991 11:45:30

32 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 11:46:00

33 SOLA Hanna BLR 1996 11:46:30

34 TOMINGAS Tuuli EST 1995 11:47:00

35 EDER Mari FIN 1987 11:47:30

36 HETTICH Janina GER 1996 11:48:00

37 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 11:48:30

38 GASPARIN Aita SUI 1994 11:49:00

39 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 11:49:30

40 yr ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 11:50:00

41 SCHWAIGER Julia AUT 1996 11:50:30

42 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 11:51:00

43 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 11:51:30

44 CADURISCH Irene SUI 1991 11:52:00 3

45 BRORSSON Mona SWE 1990 11:52:30

46 LIE Lotte BEL 1995 11:53:00

47 MINKKINEN Suvi FIN 1994 11:53:30

48 MARTON Eniko ROU 1999 11:54:00

49 FROLINA Anna KOR 1984 11:54:30

50 VINDISAR Nika SLO 1999 11:55:00

51 VITTOZZI Lisa ITA 1995 11:55:30

52 ZUK Kamila POL 1997 11:56:00

53 MAEDA Sari JPN 1990 11:56:30

54 HERRMANN Denise GER 1988 11:57:00

55 FIALKOVA Ivona SVK 1994 11:57:30

56 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 11:58:00

57 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 11:58:30

58 KLEMENCIC Polona SLO 1997 11:59:00

59 KADEVA Daniela BUL 1994 11:59:30

60 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 12:00:00

61 LEHTONEN Venla FIN 1995 12:00:30

62 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 12:01:00

63 OJA Regina EST 1996 12:01:30

64 REID Joanne USA 1992 12:02:00

65 BEAUDRY Sarah CAN 1994 12:02:30

66 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 12:03:00

67 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 12:03:30

68 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 12:04:00

69 ZDOUC Dunja AUT 1994 12:04:30

70 DZHIMA Yuliia UKR 1990 12:05:00

71 KAISHEVA Uliana RUS 1994 12:05:30

72 PREUSS Franziska GER 1994 12:06:00

73 BLAZENIC Nika CRO 1996 12:06:30

74 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 12:07:00

75 GHILENKO Alla MDA 1992 12:07:30

76 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 12:08:00

77 BENDIKA Baiba LAT 1991 12:08:30

78 LIEN Ida NOR 1997 12:09:00

79 BESCOND Anais FRA 1987 12:09:30

80 WIERER Dorothea ITA 1990 12:10:00

81 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 12:10:30

82 GASPARIN Elisa SUI 1991 12:11:00 4

83 TANAKA Yurie JPN 1989 12:11:30

84 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 12:12:00

85 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 12:12:30

86 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 12:13:00

87 JANKA Erika FIN 1995 12:13:30

88 KOCERGINA Natalja LTU 1985 12:14:00

89 CHEVALIER Chloe FRA 1995 12:14:30

90 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 12:15:00

91 INNERHOFER Katharina AUT 1991 12:15:30

92 JAKIELA Joanna POL 1999 12:16:00

93 IRWIN Deedra USA 1992 12:16:30

94 COTRUS Ana Larisa ROU 1997 12:17:00

95 LEHTLA Kadri EST 1985 12:17:30

96 MOSER Nadia CAN 1997 12:18:00

97 ZADRAVEC Nina SLO 1998 12:18:30

98 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 12:19:00

99 KO Eunjung KOR 1996 12:19:30

100 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 12:20:00

101 BULINA Sanita LAT 2001 12:20:30

102 HINZ Vanessa GER 1992 12:21:00

103 GERBULOVA Natalia RUS 1995 12:21:30

104 MAGNUSSON Anna SWE 1995 12:22:00

PROGRAMMA SPRINT FEMMINIILE OBERHOF – COPPA DEL MONDO BIATHLON 2021

Il weekend a Oberhof (Germania) sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, il cui palinsesto specifico sarà chiarito nei prossimi giorni. Indubbiamente, ci sarà la possibilità di seguire le gare in streaming su Eurosport Player e, ove possibile, su Now Tv e DAZN. OA Sport vi fornirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare in programma.

Venerdì 8 gennaio

11.30 7.5 km Sprint femminile

Foto: Lapresse