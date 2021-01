CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pettorali di partenza, programma, orario, tv, streaming dell’individuale femminile di Anterselva – Presentazione delle gare femminili di Coppa del Mondo ad Anterselva – Bersaglio mobile con Renée Laurent Vuillermoz – I convocati dell’Italia per Anterselva – La classifica di Coppa del Mondo femminile

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live dell’individuale di Anterselva che si disputa sulla distanza dei 15 km oggi, giovedì 21 gennaio, nell’ambito del fine settimana che si disputa in Italia per la Coppa del Mondo 2020-2021: toccherà alle donne aprire le danze ad Anterselva, con la seconda individuale stagionale la cui partenza è fissata per le 14.15. Inizia un lungo fine settimana che potrebbe rivelarsi molto importante nell’assegnazione della Coppa del Mondo donne.

Marte Olsbu Roeiseland si è confermata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di biathlon al termine della mass start di Oberhof, gara che ha concluso la lunga trasferta in Germania. La norvegese ora può fare affidamento su 19 punti di vantaggio sulla connazionale Tiril Eckhoff, che ha visto domenica interrotta la serie di vittorie consecutive, mentre la svedese Hanna Oeberg è terza a -29. L’azzurra Dorothea Wierer, detentrice della Sfera di Cristallo, è quarta a -137 dalla vetta.

Wierer torna sulla pista che l’ha vista trionfare per due volte lo scorso anno ai Mondiali, è l’impianto di casa per la campionessa azzurra anche se quest’anno non ci sarà l’abbraccio del pubblico di Anterselva visto che si gareggia a porte chiuse. Attesa anche per la prova di Lisa Vittozzi che ha dato segnali di risveglio nella seconda settimana di Oberhof. Al via anche altre tre azzurre, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Nicole Gontier.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’individuale di Anterselva che si disputa sulla distanza dei 15 km, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon. Inizio alle 14.15. Buon divertimento!

Foto AP Photo/Matthias Schrader LaPresse