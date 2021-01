Dorothea Wierer ha conquistato un buon quarto posto nell’individuale di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di biathlon. L’azzurra ha ottenuto un risultato di rilievo sulle nevi di casa, dove lo scorso anno si laureò Campionessa del Mondo in questa specialità. La nostra portacolori ha pagato a caro prezzo un errore di troppo nell’ultima serie al poligono, senza il quale avrebbe potuto lottare perr la vittoria.

La detentrice della Sfera di Cristallo può comunque ritenersi soddisfatta per il piazzamento finale e analizza in questo modo la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “La mia gara è stata condizionata dall’errore commesso al primo tiro, forse l’ho fatto partire con troppa fretta, può accadere. Mi sono ripresa nei poligoni successivi, purtroppo un altro errore nella serie conclusiva mi è costato il podio. Ho cercato di partire forte e nel corso dei giri ho mantenuto una buona costanza sugli sci“.

La 30enne ha poi proseguito: “Roeiseland, Eckhoff e Oeberg sono state fin qui le protagoniste di coppa, scarteranno senza problemi questa gara senza risentirne. Quest’anno la conquista della Coppa del Mondo si è fatta molto difficile, mi sembra che loro siano un gradino sopra di me in termini di prestazioni e risultati. Ciò non toglie che darò il massimo in ogni gara, i conti li faremo alla fine”.

Lisa Vittozzi ha concluso in undicesima posizione: “Pensavo fosse una gara difficile perché non mi sentivo benissimo prima della partenza, invece sugi sci ho fatto una prestazione convincente. Sto facendo molta attenzione al tiro, forse potevo commettere un errore in meno, cercherò di crescere ulteriormente nella mass start di sabato“.

