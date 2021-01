Il weekend di Anterselva (Italia) , che ospita la settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon, si apre con il trionfo nella 15 km femminile dell’austriaca Lisa Theresa Hauser . La ventisettenne di Kitzbühel si conferma dunque la donna del momento, autrice di una crescita spropositata nel fondo durante l’estate e diventata a tutti gli effetti una big del circuito. Con l’aggiunta della proverbiale precisione al tiro (0+0+1+0) Hauser agguanta così la prima vittoria della carriera e diventa la seconda nella storia della propria nazione a raggiungere questo traguardo, in questo magico 2021 dove è salita per la prima volta sul podio e ci è rimasta in quattro delle cinque prove individuali disputate.

Un successo da assoluta padrona per la tirolese, che può vantare ben 43″ di vantaggio sull’ucraina Yuliia Dzhima , assoluta specialista del format e perfetta al poligono in questa nevosa giornata altoatesina. Questo secondo posto le vale il sesto podio della carriera di cui la metà sono arrivati proprio nelle 15km, dove trovò anche l’unico successo due stagioni fa in quel di Pokljuka che tra pochi giorni ospiterà i Mondiali 2021. Terzo gradino del podio per la transalpina Anais Chevalier-Bouchet , che ha mancato un solo bersaglio nella quarta serie che però non avrebbe cambiato le sorti della prova, visto che il ritardo dalla testa è di 1’04”.