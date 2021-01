Ad Anterselva è incominciato il lungo weekend dedicato alla Coppa del Mondo 2021 di biathlon. Nella località italiana si è partiti con l’individuale femminile (15 km sugli sci, quattro poligoni). A trionfare è stata l’austriaca Lisa Theresa Hauser, incappata soltanto in un errore nella seconda serie a terra. La vincitrice di giornata è stata brava a battere di 43.7 secondi l’ucraina Yuliia Dzhima, a cui non è bastato uno strepitoso zero al tiro. La francese Anais Chevalier-Bouchet completa il podio.

La nostra Dorothea Wierer ha chiuso in quarta posizione a 1:15, pagando a casa prezzo due bersagli mancati (uno nella prima e uno nell’ultima seria). L’altoatesina, che in questa località vinse l’oro ai Mondiali lo scorso anno, resta giù dal podio ma guadagna su tutte le rivali in classifica generale ed è leader della graduatoria di specialità. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi dell’individuale femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di biathlon.

VIDEO HIGHLIGHTS INDIVIDUALE FEMMINILE ANTERSELVA:

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women’s 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹 🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA

🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Foto: Lapresse