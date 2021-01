LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oberhof in DIRETTA: vittoria numero 50 per Johannes Boe, un Hofer strappa lacrime è quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.30 Buon proseguimento su OA Sport, appuntamento a domani con il biathlon.

15.28 E’ tutto da Oberhof! Johannes Boe centra la 50esima vittoria nella festa norvegese completata da Tarjei, Laegreid e Dale. L’unico a rovinare il quadro, col quarto posto, è stato propro il nostro Hofer oggi quarto con un errore. Bormolini 26esimo, Windisch 30esimo entrambi a punti, ma anche i giovani rampanti Giacomel e Bionaz saranno della partita nell’inseguimento.

1. Boe J. T. 2. Boe T. +10.8

3. Laegreid S. H. +21.6

4. Hofer L. +32.4

5. Dale J. +35.2

6. Ponsiluoma M. +52.0

7. Desthieux S. +54.2

8. Claude F. +56.0

9. Latypov E. +1:00.6

10. Fak J. +1:05.4

15.27 Termina 41esimo il trentino, che peccato, anche se dovrebbe perdere almeno un altro paio di posizioni da qui al passaggio di tutti. Bionaz è ancora 54esimo dunque tutti gli azzurri saranno al via domani!

15.24 Giacomel 40esimo, all’ultimo dei rilevamenti. Ora deve dare tutto per restare nei punti ma pare complicato.

15.22 Attendiamo a questo punto solo l’arrivo di Giacomel per capirne la posizione. Il trentino è sui tempi di Windisch con un errore in più ma è in calo rispetto alla prima tornata.

15.20 Weger e Yalioutnau si inseriscono in top 10, nono e decimo senza errori entrambi.

15.19 Giacomel poligono pazzo in termini di rapidità in piedi, ma ne manca due. Un debutto più che convincente tutto sommato e la personalità non manca di certo.

15.17 Al contrario della prova femminile siamo al cospetto di una sprint eccezionale per il movimento italiano maschile e presumibilmente tutti saranno della partita domani.

15.16 Che BORMOLINI!!! 1’28” con due errori e 24esima posizione! Un Thomas tutto nuovo da gustare per l’Italia!

15.14 Ricapitolando, fino a questo momento, salvo sorprese con tutto stabilito, questa è la classifica:

15.12 Bormolini positivo sugli sci nonostante i due errori finali, se Giacomel tiene botta potremmo averne quattro a punti

15.11 Giacomel sbaglia sull’ultimo ed è 27esimo a 40″. Ottimo avvio nonostante l’errore.

15.10 Tarjei Boe secondo a 11″. Finale molto difficile ma è tripletta norvegese e doppietta di casa Boe, la quinta!

15.09 Giacomel è partito forte con pettorale 90, 8″ a metà primo giro.

15.07 Sembra saltata la possibilità per Tarjei, 5″ di distacco. Ora è quasi impossibile per lui, Johannes è stato troppo incisivo nel finale.

15.06 Laegreid termina la sprint con 21″ di distacco, solamente 13 su Hofer.

15.05 Ai 7,5km Tarjei è ancora davanti, 2″ il margine! Che finale!

15.04 Finale da paura per Hofer!! Stampa Dale per 3″ e potrebbe essere dunque il quarto posto finale a 32″, che beffa! Chapeau Lukas!

15.03 A questo punto per il podio di Hofer non c’è più nulla da fare, sarà ancora en plein Norvegia.

15.02 C’è il doppio zero del fratellone!! Dovrà gestire 3″ di margine, compito arduo, forse impossibile, ma c’è ancora gara!

15.01 Tarjei Boe ora alla seconda serie, l’unico che può impensierire il fratello con lo zero e un ultimo giro da paura.

15.00 Johannes Boe taglia il traguardo con 35″ su Dale, e la vittoria numero 50 della carriera è ufficialmente in sacca!

14.58 Un errore per Bormolini nella prima serie, 40esimo a 55″. Ma arriva il doppio zero di chi? Ovviamente di Laegreid! Che biathleta! 1 secondo di ritardo da Boe! Per Hofer il discorso podio si complica, deve battere Dale e Fabien Claude che hanno tempi simili.

14.56 Gara strepitosa di Hofer che potrà avere i riferimenti di Dale e cercare di stamparlo.

14.55 C’è l’errore sul terzo per l’azzurro ma è secondo!!! 27″ si può tornare sul podio!

14.54 Hofer al poligono con 31″.. DAI LUKAS

14.53 Anche Tarjei con lo zero, l’unico sotto i 10″ rispetto al fratello dopo la prima serie

14.52 Ai 5,6km Hofer passa quarto a 29″, siamo non lontani da Boe con un virtuale zero. L’azzurro si gioca sicuramente il podio con lo zero!

14.51 Neanche il marziano norvegese trova il doppio zero! Un errore ma è comunque probabilissima vittoria numero 50 per Johannes! 29″ di margine su Dale

14.50 Johannes Boe entra al poligono con 28″ di margine!

14.49 Zero di Laegreid a terra, abbastanza prevedibile, qui i problemi per tutti sono in piedi. 20″ di ritardo per lui.

14.47 Un errore di Bionaz nella seconda serie, 19esimo l’azzurrino a 1’06, in ogni caso ottima gara ancora!

14.45 Hofer con lo zero!!!! L’azzurro è secondo a 14″! Dai che si può sognare!!

14.44 Sbaglia anche Fillon Maillet, due volte. Siamo in una gara pazza, molto più delle donne. Hofer entra con 14″ di ritardo da Boe nella prima serie.

14.43 Johannes imperiale! Zero rapido, passo sugli sci inattaccabile e 16″ di margine dopo la prima serie, inoltre tutti gli altri hanno sbagliato e più volte!

14.42 Jacquelin si è presentato al poligono col miglior tempo, sbaglia però in apertura! La tavola sembra apparecchiata per Johannes Boe al momento.

14.41 Buon avvio di Hofer, che paga 5″ ai 0,8 km. Migliore degli azzurri, non a sorpresa.

14.40 Ancora nessuno col doppio zero dopo due poligoni, mentre J Boe fa la voce grossissima e ha 7″ di margine ai 2,3km.

14.39 Zero di Bionaz! Super partenza del valdostano che è 15esimo a 32″!

14.38 Sbaglia Dale sull’ultimo dopo essersi presentato al poligono con il miglior tempo, mentre Windisch si riscatta con lo zero in piedi.

14.37 Doppio errore anche per Ponsiluoma che però mantiene 15″ di margine su Samuelsson.

14.36 Manca un altro bersaglio Samuelsson che dunque saluta ogni chance di podio e forse anche di top 10.

14.35 Zero di Nelin che strappa il secondo posto a Gugonnat, 10″ dal connazionale Ponsiluoma.

14.34 Partiti anche Jacquelin e JT Boe, mentre Bionaz è sui tempi di Windisch nella prima parte del primo giro.

14.33 Dale non parte col turbo e paga 5″ da Samuelsson al primo rilevamento

14.31 Bene Guigonnat, secondo con lo zero, però paga 15″ da Ponsiluoma.

14.29 E’ partito ora Dale e un minuto dopo di lui sarà la volta di Bionaz

14.28 Male purtroppo Windisch, due errori e poligono molto lento.

14.27 Ponsiluoma può vantare 26″ su Samuelsson senza l’errore, Dominik arriva al poligono con 18,5″ di ritardo

14.26 Pulito il poligono di Ponsiluoma che è in serie incredibile, non manca un bersaglio dalla sprint di Hochfielzen.

14.24 Sbaglia sul quarto lo svedese, che apre subito le porte agli altri.

14.23 SI avvicina già il primo poligono per Samuelsson, primo riscontro importante della gara.

14.22 Ancora Samuelsson e Ponsiluoma separati da 1 secondo e mezzo davanti a tutti ai 2,3km. Dominik si riprende un po’ e passa quinto a 15″.

14.20 Ora bisognerà aspettare fino al 27 di Dale per trovare altri big. Nel frattempo seguiamo con attenzione l’evoluzione del primo giro di Windisch

14.19 Samuelsson e Ponsiluoma subito i migliori all’intertempo del chilometro, mentre Dominik è settimo su sette e paga già 11″ da Sebastian.

14.17 E’ il momento di Ponsiluoma e Windisch, mentre comincia una leggerissima nevicata!

14.16 Seppala è scattato dal cancelletto, e dietro di lui Sebastian Samuelsson

14.14 E’ tutto pronto, pochi secondi e la sprint maschile avrà inizio.

14.12 Il primo a partire sarà il finlandese Seppala ma subito in pista i due svedesi di punta con Samuelsson (2) e Ponsiluoma (5). Secondo gruppo per i norvegesi e i francesi. Il primo azzurro al via sarà Windisch, pettorale 7

14.10 Le condizioni meteo sono rimaste le stesse della mattina, poco vento e tanta neve. Siamo proprio sicuri di essere a Oberhof?

14.07 Meno di dieci minuti al via, gli ultimi atleti hanno ultimato le fasi dell’azzeramento e i pettorali bassi si stanno preparando per il via

14.04 Thomas Bormolini è chiamato a dare continuità al suo positivo inizio di inverno, fattore che gli è mancato totalmente la passata stagione, e poi abbiamo l’esordio stagionale per il trentino Tommaso Giacomel, finalmente tornato a competere tra i grandi dopo i malanni autunnali.

14.02 Dominik Windisch e Didier Bionaz cercheranno di continuare sull’onda positiva con la quale hanno chiuso il 2020, quell’inseguimento di Hochfielzen dove entrambi erano stati tra i migliori in assoluto partendo da lontano.

14.00 Se con Hofer (pettorale 45) si può ambire anche al podio, grande interesse è rivolto anche agli altri azzurri al via.

13.58 In chiave Italia l’occasione sembra davvero ghiotta oggi per Lukas Hofer, che ha mostrato per tutto dicembre un’invidiabile condizione sugi sci, elemento che oggi potrebbe permettergli di avere molto margine su tanti avversari. Fondamentali, neanche a dirlo, saranno dunque le sue percentuali.

13.55 Gli avversari principali saranno sempre i soliti: svedesi, francesi e gli altri norvegesi, con i tedeschi di punta che mirano a elevare il proprio livello e tornare allo stesso modo della partita.

13.53 Il norvegese partirà col pettorale 38 e su un tracciato duro come quello della Turingia può davvero riuscire a fare la differenza ed emulare quanto proposto due ore fa dalla connazionale Eckhoff.

13.51 Tanti gli interrogativi per questa prima prova del nuovo anno solare, soprattutto riguardo a Johannes Boe che vuole a tutti i costi raggiungere la cinquantesima vittoria della carriera, obiettivo che sta mancando ormai da oltre tre settimane di gare.

13.49 Ci siamo lasciati un’ora fa con il risultato della medesima prova femminile, dove Tiril Eckhoff ha domato la concorrenza davanti a Oeberg (Hanna) e Hauser al primo podio della carriera. Ora l’innevato stadio di Oberhof è pronto per accogliere gli uomini.

13:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati. Stiamo per seguire insieme la sprint maschile di Oberhof, valida come quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI OBERHOF FALLE 11.30

Il programma odierno e la start list – Presentazione della giornata

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della sprint maschile di biathlon. Oggi a Oberhof (Germania) la Coppa del Mondo 2020-2021 riapre i battenti e dopo la prova femminile prevista in mattinata alle 11.30 toccherà agli uomini ritornare in azione, con la partenza alle 14:15. C’è dunque grandissima curiosità per capire come gli atleti si sono tenuti in attività durante le feste e quale sarà la loro condizione in questo nuovo anno solare.

Il favorito della vigilia non può che essere sempre lui, Johannes Boe. Il norvegese è da sempre autentico dominatore del format sui due poligoni ma arriva da tre sconfitte consecutive, fatto totalmente inedito al quale deve cercare di porre rimedio col pettorale 38. Accanto a lui lo squadrone norvegese ha scelto il secondo gruppo, con Johannes Dale che partirà col 27, Sturla Laegreid col 51 e Tarjei Boe col 58. Scelta simile per Francia e Germania, che proveranno a contrastare un dominio fin qui abbastanza evidente della Scandinavia, che a proposito propone gli svedesi Sebastian Samuelsson (2) e Martin Ponsiluoma (5) tra i primissimi a partire e dunque pronti a sparigliare le carte.

L’Italia sarà presente a Oberhof al completo. Ci sarà l’esordio stagionale per Tommaso Giacomel (92), assente fino a questo momento a causa di una condizione non perfetta dopo i malanni prestagionali. Il primo a partire sarà Dominik Windisch (7) seguito da Didier Bionaz (29), poi Lukas Hofer che oggi ha ottime possibilità di fare davvero bene col 45 e infine Thomas Bormolini (68).

Il via della gara è previsto per le ore 14:15, buon divertimento su OA Sport.

