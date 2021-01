VIDEO Biathlon, Johannes Boe conquista la 50ma vittoria a Oberhof, Hofer sfiora il podio

E’ arrivata la cinquantesima vittoria in carriera per il norvegese Johannes Boe nella sprint maschile a Oberhof (Germania), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021.

Il campione scandinavo, autore di una prova sontuosa sugli sci stretti (1 errore al poligono), ha preceduto il fratello Tarjei (con lo zero) e il connazionale Laegreid di 21″6. Un tris del Team Norge, che tenuto conto del quinto posto di Johannes Dale, porta a quattro il computo dei biathleti della Norvegia nella top-5. In questo quadro, un grande Lukas Hofer, quarto a 32″4 dalla vetta, bravissimo nelle frazioni di fondo e peccato per quell’errore in piedi seza cui avrebbe potuto centrare il podio. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, 26° Thomas Bormolini (+1’38″4, 2 errori), 31° Dominik Windisch (+1’50″8, 2 errori), 43° Tommaso Giacomel (+2’06″4, 3 errori) e 55° Didier Bionaz (+2’26″7, 1 errore).

Di seguito il video della gara a Oberhof:

Foto: Lapresse