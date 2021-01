Biathlon, startlist inseguimento maschile Oberhof. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Il biathlon domani, sabato 9 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof si sta tenendo la quinta tappa del circuito maggiore, scattata oggi con la sprint femminile, mentre domani si disputerà la 12.5 km inseguimento maschile.

Ci saranno ben cinque azzurri al via: il più vicino al vincitore della sprint di oggi, il norvegese Johannes Thingnes Boe, sarà Lukas Hofer, che partirà per 4° a 32″, seguito da Thomas Bormolini, che partirà per 26° a 1’38”, poi Dominik Windisch scatterà per 31° a 1’51”, mentre Tommaso Giacomel sarà al via per 43° a 2’06”, infine Didier Bionaz, scatterà per 55° a 2’27”. La 12.5 km maschile scatterà alle ore 14.45.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della pursuit maschile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Oberhof (Germania).

PROGRAMMA INSEGUIMENTO MASCHILE COPPA DEL MONDO OBERHOF I

Sabato 9 gennaio

ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE COPPA DEL MONDO OBERHOF I

1 y BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 BOE Tarjei NOR 0:11

3 b LAEGREID Sturla Holm NOR 0:22

4 HOFER Lukas ITA 0:32

5 DALE Johannes NOR 0:35

6 PONSILUOMA Martin SWE 0:52

7 DESTHIEUX Simon FRA 0:54

8 CLAUDE Fabien FRA 0:56

9 WEGER Benjamin SUI 0:57

10 YALIOTNAU Raman BLR 0:58

11 LATYPOV Eduard RUS 1:01

12 FAK Jakov SLO 1:05

13 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1:07

14 r JACQUELIN Emilien FRA 1:08

15 DOLL Benedikt GER 1:12

16 ELISEEV Matvey RUS 1:13

17 KOMATZ David AUT 1:18

18 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:21

19 LOGINOV Alexander RUS 1:21

20 STROLIA Vytautas LTU 1:23

21 EDER Simon AUT 1:23

22 GUIGONNAT Antonin FRA 1:28

23 HORN Philipp GER 1:28

24 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1:32

25 LESSER Erik GER 1:33

26 BORMOLINI Thomas ITA 1:38

27 STRELTSOV Kirill RUS 1:41

28 NELIN Jesper SWE 1:42

29 GOW Christian CAN 1:46

30 PRYMA Artem UKR 1:48

31 WINDISCH Dominik ITA 1:51

32 DOMBROVSKI Karol LTU 1:52

33 CLAUDE Emilien FRA 1:55

34 SMOLSKI Anton BLR 1:56

35 DOHERTY Sean USA 1:58

36 FEMLING Peppe SWE 1:58

37 LEITNER Felix AUT 1:59

38 ILIEV Vladimir BUL 2:00

39 NORDGREN Leif USA 2:01

40 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:02

41 STVRTECKY Jakub CZE 2:03

42 CLAUDE Florent BEL 2:03

43 GIACOMEL Tommaso ITA 2:06

44 GUZIK Grzegorz POL 2:08

45 VARABEI Maksim BLR 2:09

46 SEPPALA Tero FIN 2:09

47 PEIFFER Arnd GER 2:12

48 GOW Scott CAN 2:13

49 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2:15

50 FINELLO Jeremy SUI 2:19

51 MUKHIN Alexandr KAZ 2:22

52 HARJULA Tuomas FIN 2:24

53 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:24

54 WIESTNER Serafin SUI 2:26

55 BIONAZ Didier ITA 2:27

56 DOVZAN Miha SLO 2:33

57 ZEMLICKA Milan CZE 2:35

58 SCHEMPP Simon GER 2:37

59 MAGAZEEV Pavel MDA 2:38

60 GARANICHEV Evgeniy RUS 2:40

