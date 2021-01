Biathlon, startlist sprint maschile Oberhof. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Le festività natalizie sono ormai alle spalle e la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 riprendere il suo darsi. Dopo il doppio appuntamento a Hochfilzen (Austria), saranno le nevi di Oberhof (Germania) ad avere l’effetto “double header”, visto che sulle nevi tedesche assisteremo a due appuntamenti consecutivi.

Domani, 8 gennaio, saranno due sprint ad andare in scena: la prova riservata alle donne alle 11.30 e quella degli uomini alle 14.15. Soffermandoci alla gara maschile, il norvegese Johannes Boe si presenta con il pettorale giallo di leader della classifica generale, ma ha voglia di far valere la sua leadership in un contesto nel quale la sua figura dominante è messa seriamente a rischio soprattutto dai suoi giovani compagni di squadra.

In casa Italia si spera che Lukas Hofer possa finalmente centrare il suo primo podio stagione. L’altoatesino, apparso in buona condizione sugli sci stretti, deve registrare qualcosa al poligono per centrare il target e soprattutto in un format come quello di domani la precisione nelle serie a terra e in piedi sarà fondamentale. Oltre a Lukas, vi saranno Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, con quest’ultimo che torna a far parte della Nazionale dopo un periodo di recupero legato al Covid. Grandi attenzione per Bionaz, dopo le splendide prove a chiosa del 2020.

STARTLIST SPRINT MASCHILE OBERHOF 2021

1 SEPPALA Tero FIN 1996 14:15:30 1

2 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:16:00

3 TKALENKO Ruslan UKR 1992 14:16:30

4 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 14:17:00

5 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:17:30

6 BABIKOV Anton RUS 1991 14:18:00

7 WINDISCH Dominik ITA 1989 14:18:30

8 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:19:00

9 ZEMLICKA Milan CZE 1996 14:19:30

10 GOW Scott CAN 1990 14:20:00

11 DOVZAN Miha SLO 1994 14:20:30

12 FRATZSCHER Lucas GER 1994 14:21:00

13 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:21:30

14 NORDGREN Leif USA 1989 14:22:00

15 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 14:22:30

16 LEITNER Felix AUT 1996 14:23:00

17 NELIN Jesper SWE 1992 14:23:30

18 ZAHKNA Rene EST 1994 14:24:00

19 SMOLSKI Anton BLR 1996 14:24:30

20 WIESTNER Serafin SUI 1990 14:25:00

21 PUCHIANU Cornel ROU 1989 14:25:30 2

22 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 14:26:00

23 GOW Christian CAN 1993 14:26:30

24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:27:00

25 ELISEEV Matvey RUS 1993 14:27:30

26 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:28:00

27 DALE Johannes NOR 1997 14:28:30

28 KOMATZ David AUT 1991 14:29:00

29 BIONAZ Didier ITA 2000 14:29:30

30 FEMLING Peppe SWE 1992 14:30:00

31 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:30:30

32 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:31:00

33 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:31:30

34 LATYPOV Eduard RUS 1994 14:32:00

35 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:32:30

36 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:33:00

37 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:33:30

38 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:34:00

39 DOHERTY Sean USA 1995 14:34:30

40 DOLL Benedikt GER 1990 14:35:00

41 VARABEI Maksim BLR 1995 14:35:30

42 LESSER Erik GER 1988 14:36:00

43 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:36:30

44 FAK Jakov SLO 1987 14:37:00

45 HOFER Lukas ITA 1989 14:37:30

46 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:38:00

47 LANGER Thierry BEL 1991 14:38:30

48 PEIFFER Arnd GER 1987 14:39:00

49 PRYMA Artem UKR 1987 14:39:30

50 TRSAN Rok SLO 1992 14:40:00

51 b LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:40:30

52 LOGINOV Alexander RUS 1992 14:41:00

53 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:41:30

54 EDER Simon AUT 1983 14:42:00

55 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:42:30 3

56 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 14:43:00

57 RASTIC Damir SRB 1988 14:43:30

58 BOE Tarjei NOR 1988 14:44:00

59 SZCZUREK Lukasz POL 1988 14:44:30

60 SCHOMMER Paul USA 1992 14:45:00

61 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:45:30

62 GARANICHEV Evgeniy RUS 1988 14:46:00

63 HORN Philipp GER 1994 14:46:30

64 SINAPOV Anton BUL 1993 14:47:00

65 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:47:30

66 DESTHIEUX Simon FRA 1991 14:48:00

67 LEMMERER Harald AUT 1991 14:48:30

68 BORMOLINI Thomas ITA 1991 14:49:00

69 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:49:30

70 USOV Mihail MDA 1996 14:50:00

71 BUTA George ROU 1993 14:50:30

72 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:51:00

73 BRANDT Oskar SWE 1995 14:51:30

74 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:52:00

75 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:52:30

76 CLAUDE Florent BEL 1991 14:53:00

77 RAENKEL Raido EST 1990 14:53:30

78 YALIOTNAU Raman BLR 1993 14:54:00

79 WEGER Benjamin SUI 1989 14:54:30

80 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:55:00

81 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:55:30

82 HASILLA Tomas SVK 1990 14:56:00

83 MISE Edgars LAT 1998 14:56:30

84 SIMA Michal SVK 1992 14:57:00

85 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 14:57:30

86 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 14:58:00

87 CISAR Alex SLO 2000 14:58:30

88 OZAKI Kosuke JPN 1992 14:59:00 4

89 SCHEMPP Simon GER 1988 14:59:30

90 TODEV Blagoy BUL 2001 15:00:00

91 SZWAJNOS Marcin POL 1997 15:00:30

92 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 15:01:00

93 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 15:01:30

94 CLAUDE Emilien FRA 1999 15:02:00

95 HELDNA Robert EST 1999 15:02:30

96 BARTKO Simon SVK 1996 15:03:00

97 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 15:03:30

98 LESIUK Taras UKR 1996 15:04:00

99 SLOTINS Roberts LAT 1991 15:04:30

100 DURTSCHI Max USA 1991 15:05:00

101 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 15:05:30

102 STRELTSOV Kirill RUS 1996 15:06:00

103 STALDER Sebastian SUI 1998 15:06:30

104 KRUPCIK Tomas CZE 1988 15:07:00

105 KIERS Trevor CAN 1997 15:07:30

106 JAKOB Patrick AUT 1996 15:08:00

107 BANYS Linas LTU 1998 15:08:30

PROGRAMMA SPRINT MASCHILE OBERHOF 2021 – COPPA DEL MONDO BIATHLON

Venerdì 8 gennaio

14.15 10 km Sprint maschile

Foto: Lapresse