LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 6-4, ATP Antalya in DIRETTA: poco più di un allenamento per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-VRBENSKY (3° MATCH DALLE 8.00)

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE; vi rimandiamo al match di Fabio Fognini contro Michael Vrbensky che inizierà tra pochi minuti. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Berrettini ora aspetta uno tra Djere e Kuzmanov, ancora non scesi in campo.

MATTEO BERRETTINI AL SECONDO TURNO: vittoria del romano per 6-0 6-4, sbaglia l’ultima risposta di dritto Kirkin. 56 minuti bastano al numero 10 del mondo per passare.

40-30 MATCH POINT BERRETTINI: contropiede di dritto che lascia fermo Kirkin.

30-30 Servizio e rovescio di Berrettini.

15-30 Rimedia (in parte) con l’ottavo ace Berrettini.

0-30 Bruttissimo errore di Berrettini che, dopo servizio e dritto e a campo vuoto, mette un facilissimo smash in rete.

0-15 Secondo doppio fallo di Berrettini.

5-4 Berrettini, non controlla il rovescio il romano che però servirà per il secondo turno al cambio di campo.

Vantaggio Kirkin, servizio esterno e palla corta di dritto vincente.

40-40 Seconda debole di Kirkin, Berrettini aggredisce col dritto per chiudere, ma invece del campo trova il paletto.

30-40 MATCH POINT BERRETTINI: l’azzurro prende il comando dello scambio e costringe al dritto in rete in corsa Kirkin.

30-30 Si mantiene al centro Kirkin spostando Berrettini e provocandone l’errore di rovescio.

15-30 CHE BOTTA DI BERRETTINI! Gran passante di dritto incrociato in corsa vincente che vanifica il tentato smash di Kirkin!

15-15 Bravo qui Kirkin a giocare con il dritto per mandare lontano Berrettini e impostare poi la palla corta vincente.

0-15 Doppio fallo di Kirkin, è il quarto.

5-3 Berrettini, neanche un minuto di game col settimo ace.

40-0 Prima vincente al corpo di Berrettini.

30-0 Prima vincente di Berrettini, Kirkin la tocca appena.

15-0 Sesto ace di Berrettini.

4-3 Berrettini, buon dritto di Kirkin che ne ricava un vincente, ma la partita si gioca nei turni di servizio di Matteo.

40-0 Sbaglia il dritto incrociato Berrettini dopo aver spedito sui teloni Kirkin.

30-0 Serve bene e poi si proietta a rete con efficacia Kirkin.

15-0 Buona prima di Kirkin.

4-2 Berrettini, servizio e dritto che confermano il break.

40-30 Quinto ace di Berrettini.

30-30 Prima al centro vincente di Berrettini.

15-30 Seconda ben piazzata verso l’esterno e dritto vincente dall’altra parte di Berrettini.

0-30 Primo doppio fallo di Berrettini, che esagera con la seconda.

0-15 Dritto in rete di Berrettini.

3-2 BREAK BERRETTINI: gran punto giocato in difesa dal romano, che con Kirkin a rete gli gioca una palla corta molto complessa da gestire e quindi lo trafigge col passante di dritto!

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI: risposta di dritto violenta del romano, non la controlla Kirkin.

0-30 Molto bella questa corsa in avanti di Berrettini per incrociare il dritto sulla palla corta di Kirkin!

0-15 Dritto incrociato di Berrettini che lascia fermo Kirkin.

2-2 Servizio e dritto in avanzamento di Berrettini, nessun problema in questo game.

40-0 Palla corta di rovescio vincente di Berrettini.

30-0 Prima profonda di Berrettini.

15-0 Servizio e palla corta di Berrettini che si è trovato senza problemi a rete.

1-2 Kirkin, si allunga lo scambio e Berrettini mette il dritto in rete, tiene di nuovo la battuta il turco.

40-30 Dritto appena lungo di Berrettini.

30-30 Seconda debole di Kirkin, Berrettini ci si avventa con il dritto vincente.

30-15 Attacca male Kirkin, Berrettini gli gioca il rovescio quando il turco è vicino alla rete, la volée non passa.

30-0 Riesce a uscire dalla diagonale del rovescio Kirkin e a tirare il lungolinea che Berrettini non riesce a rimandare di là.

15-0 Buona prima di Kirkin.

1-1 Il nastro frena il dritto di Berrettini, ma Kirkin non organizza bene il passante di rovescio che termina largo.

40-0 Quarto ace di Berrettini.

30-0 Profondissima prima e ugualmente profondo dritto di Berrettini, bastano per vincere il punto.

15-0 Prima incisiva di Berrettini.

0-1 Kirkin, risposta in rete di Berrettini e primo game del match conquistato dal turco.

40-30 Dritto in rete di Kirkin.

40-15 Appena largo il dritto di Berrettini, sarebbe stato vincente.

30-15 Dritto in rete di Berrettini.

15-15 Berrettini allontana Kirkin e gioca la palla corta, il turco ci arriva, ma solo per consentire l’appoggio dall’altra parte di Matteo.

15-0 Esce di poco il dritto di Berrettini.

6-0 SET BERRETTINI: bastano 21 minuti e una prima centrale vincente al romano per chiudere il parziale.

40-15 DUE SET POINT BERRETTINI: rovescio appena largo di Kirkin.

30-15 Prima profonda di Berrettini che Kirkin non rimanda dall’altra parte.

15-15 Gran prima e palla corta di dritto imprendibile di Berrettini.

0-15 Berrettini lascia scoperto il lato destro avanzando verso la rete, Kirkin ci si avventa con il passante di dritto vincente.

5-0 BREAK BERRETTINI: terzo doppio fallo di Kirkin, il romano servirà per il set al cambio di campo.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: NUMERO DI MATTEO! Interessante palla corta di Kirkin, ma l’azzurro ci arriva e riesce anche a piazzarla molto bene vicino alla riga esterna!

15-30 Spinge con il dritto Berrettini, forzando l’errore di Kirkin con questo stesso colpo.

15-15 Doppio fallo di Kirkin, è il secondo.

15-0 Cerca la palla corta di dritto Berrettini, il nastro la trascina fuori.

4-0 Berrettini, un paio di dritti anche piuttosto incisivi di Kirkin, uno in risposta e l’altro per tentare un vincente che non è, perché la palla è lunga. Matteo, comunque, era rimasto in controllo.

40-15 Terzo ace di Berrettini.

30-15 Rovescio in rete di Kirkin.

15-15 Prima vincente di Berrettini.

0-15 Dritto largo di Berrettini.

3-0 BREAK BERRETTINI: sbaglia il recupero in corsa Kirkin, fino a questo momento ci sono varie categorie di differenza e si vedono tutte.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: punto quasi fotocopia del precedente, con tre accelerazioni di dritto, seguite però dalla palla corta di rovescio e dal passante lungolinea sempre di rovescio vincente.

40-40 Prova a difendersi Kirkin dalle cannonate di Berrettini, ma alla prima variazione di rovescio è quello slice del turco a uscire in lunghezza.

40-30 Bella risposta vincente di Berrettini con il dritto!

40-15 Dritto in corsa di Berrettini che finisce in rete.

30-15 Prende campo Kirkin con il dritto, colpo con il quale chiude: una delle rarissime volte in cui succede.

15-15 Risposta di rovescio in rete di Berrettini.

0-15 E’ ancora Kirkin a sbagliare.

2-0 Berrettini, l’azzurro viene a rete in maniera un po’ scriteriata, ma Kirkin mette il rovescio a metà rete.

40-15 Secondo ace di Berrettini.

30-15 Buona prima esterna di Berrettini, che è un ace.

15-15 Il nastro trascina via il dritto di Berrettini.

15-0 Incisivo il dritto di Berrettini, non lo controlla Kirkin.

1-0 BREAK BERRETTINI: primo scambio lungo del match, ed è un ottimo dritto vincente di Matteo a regalargli il primo break della stagione.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: primo doppio fallo di Kirkin.

40-40 Rovescio largo di Kirkin dopo il servizio.

40-30 Kirkin segue la prima a rete, Berrettini gli gioca la risposta nei piedi, ma il turco è bravo a uscirne. Il romano mette lungo il pallonetto.

30-30 Stavolta il dritto di Berrettini non tradisce, Kirkin costretto sempre più lontano a un certo punto non può più rimandare di là la palla.

30-15 Butta via il punto Berrettini, dopo averlo girato con il dritto.

15-15 Berrettini con un paio di rovesci si allarga il campo sbilanciando Kirkin, grazie anche alla notevole differenza in termini di peso di palla.

15-0 Rovescio in rete di Berrettini nello scambio.

9:49 Giocatori alle loro sedie, tra pochissimo il via!

9:47 I due giocatori sono in campo per il riscaldamento. Berrettini ha vinto il sorteggio e ha scelto di cominciare alla risposta.

9:43 Dei tre risultati odierni, quello sicuramente più interessante riguarda il francese Tristan Lamasine, in grado di eliminare il bielorusso Egor Gerasimov per 7-6(6) 6-2. Si tratta della parte di tabellone che interessa Berrettini a livello di quarti di finale.

9:41 Si è da poco concluso il match precedente questo, che ha visto il tedesco Jan-Lennard Struff battere il qualificato russo Pavel Kotov per 6-4 6-3.

9:37 Buon mattino a tutti, e bentrovati per questa DIRETTA LIVE dedicata all’esordio nel 2021 di Matteo Berrettini, contro il turco, beneficiario di wild card, Ergi Kirkin.

Il programma odierno ad Antalya – Le prospettive di debutto di Berrettini e Fognini

Buona mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Antalya tra Matteo Berrettini ed Ergi Kirkin.

Debutto stagionale per il romano, numero 10 del mondo e 1 d’Italia, che l’anno scorso, pur tra mille difficoltà, ha terminato per la seconda stagione consecutiva in top ten. Da riscattare ci sono soprattutto tre momenti che hanno caratterizzato il 2020 di Matteo: l’ottavo degli US Open contro il russo Andrey Rublev, il quarto di Roma contro il norvegese Casper Ruud e soprattutto il terzo turno del Roland Garros contro il tedesco Daniel Altmaier.

Per quanto riguarda invece Kirkin, si tratta di un giocatore dalla quasi nulla esperienza a livello ATP: numero 446 della classifica mondiale, il che lo colloca come numero 3 di Turchia, più in alto anche di Marsel Ilhan, il più celebre dei turchi della storia recente, molto calato negli ultimi anni. Ha ricevuto due wild card ad Antalya (ma sull’erba), sconfiggendo il moldavo Radu Albot al tie-break del terzo set nelle qualificazioni, ma in un tabellone principale del circuito maggiore mai ha giocato.

Per Berrettini, che non ha mai giocato contro un turco a livello ATP o Slam, il tabellone prevede poi la possibilità di giocare, in caso di successo, con uno tra il serbo Laslo Djere e il bulgaro Dimitar Kuzmanov: l’eventuale rotta di collisione è con l’imprevedibile kazako Alexander Bublik, che ieri ha sconfitto Salvatore Caruso. Da quelle parti c’è anche, eventualmente, il bielorusso Egor Gerasimov, uno che l’azzurro ricorda non con grande piacere.

Il match tra Matteo Berrettini e Ergi Kirkin inizierà indicativamente non prima delle ore 9:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse