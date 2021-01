Tennis, ATP Antalya 2021: i risultati di venerdì 8 gennaio. Berrettini e Fognini agli ottavi, de Minaur risponde presente

Tutto come previsto. Oggi era il giorno degli esordi per Matteo Berrettini e Fabio Fognini nell’ATP di Antalya (Turchia). Sul cemento turco non mancava la curiosità circa la condizione dei due azzurri, reduci da un 2020 tribolato per motivi diversi.

Il romano si è imposto facilmente contro il modesto turco Ergi Kirkin (n.446 ATP) per 6-0 6-4. Nella seconda frazione l’azzurro ha commesso qualche errore di troppo, che ha permesso al rivale di rimanere più in partita, ma alla fine la differenza tra i due è stata palpabile. Con questo risultato Matteo se la vedrà nel prossimo round contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov (n.298 del ranking) che ha sfruttato il ritiro del serbo Laslo Djere (n.55 ATP), quando comunque era avanti nel punteggio 6-1 3-2. Tra alti e bassi il match di Fognini (n.17 del ranking): il ligure ha sconfitto per 6-4 7-6 (4) il ceco (proveniente dalle qualificazioni) Michael Vrbenský (n.311 del mondo), dando l’impressione di poter fare un po’ quello che voleva e alternando un ottimo gioco a errori banali. Il ritardo di condizione si nota, ma è chiaro che non si possano fare miracoli. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’insidioso francese Jeremy Chardy (n.72 del mondo), uscito vittorioso dal match contro il moldavo Radu Albot (n.85 del ranking) per 6-3 6-4.

Missione compiuta anche per l’australiano Alex de Minaur (n.23 ATP): l’aussie, con grande facilità, ha battuto il tunisino Malek Jaziri (n.249 del ranking) per 6-2 6-1 e se la vedrà nel prossimo turno contro il qualificato bulgaro Adrian Andreev (n.564 ATP), a segno per 6-4 6-3 contro la wild card turca Marsel İlhan (n.571 del mondo) per 6-4 6-3. Vittoria anche per il tedesco Jan-Lennard Struff (n.37 del ranking), che ha imposto la propria legge contro il qualificato russo Pavel Kotov (n.269 del mondo) per 6-4 6-3 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Il suo prossimo avversario sarà il francese Hugo Grenier (n.250 del mondo), che ha superato per 7-5 6-4 lo slovacco (qualificato) Alex Molcan. A completare il quadro, la vittoria a sorpresa del francese Tristan Lamasine (n.271 del mondo) contro il bielorusso Egor Gerasimov (n.78 del ranking) per 7-6 (6) 6-2 in 1 ora e 33 minuti di gioco.

RISULTATI DELL’ATP ANTALYA (8 GENNAIO)

Struff J-L. (Ger) b. Kotov P. (Rus) 6-4 6-3

Lamasine T. (Fra) b. Gerasimov E. (Blr) 7-6 (6) 6-2

Andreev A. (Bul) b. Ilhan M. (Tur) 6-4 6-3

Grenier H. (Fra) b. Molcan A. (Svk) 7-5 6-4

Berrettini M. (Ita) b. Kirkin E. (Tur) 6-0 6-4

Chardy J. (Fra) b. Albot R. (Mda) 6-3 6-4

De Minaur A. (Aus) b. Jaziri M. (Tun) 6-2 6-1

Kuhn N. (Esp) b. Bachinger M. (Ger) 3-6 6-3 4-1 ritiro di Bachinger

Fognini F. (Ita) b. Vrbensky M. (Cze) 6-4 7-6 (4)

Foto: Lapresse