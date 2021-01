ATP Antalya 2021, Fabio Fognini e Matteo Berrettini al debutto stagionale. Avversari morbidi sulla carta

Il conto alla rovescia è terminato e la stagione 2021 del tennis è cominciata. Un’annata che, come la precedente, sarà accompagnata dalla paura del Covid-19. Inevitabilmente, infatti, la pandemia condizionerà l’organizzazione dei tornei e del calendario. Nel circuito ATP è spettato ai tornei di Antalya (Turchia) e di Delray Beach (Stati Uniti) dare il via alle danze e sul cemento turco la truppa italiana vuol farsi valere.

Domani sarà il giorno dell’esordio per il n.10 del mondo Matteo Berrettini, desideroso di iniziare col piglio giusto questa nuova avventura, dopo aver concluso non nel migliore dei modi il 2020 per diverse ragioni, molte delle quali legate a criticità fisiche. L’avversario nel primo turno del romano sarà il turco Ergi Kirkin (n.446 ATP). Un rivale non impossibile, come si può intuire dalla classifica mondiale. Detto questo, sarà interessante capire a che punto è il recupero fisico, specialmente a un piede che tanto ha fatto penare Matteo nell’ultima fase dell’annata passata. Da questo punto di vista, si spera che il servizio e il dritto, i due cavalli di battaglia di Berrettini, funzionino per dargli fiducia e proseguire spedito nel torneo.

Questione fisica che riguarda l’altro grande giocatore azzurro che andrà in scena per la prima volta domani, ovvero Fabio Fognini. Il ligure si presenta all’appello con non pochi punti di domanda, reduce dall’operazione a entrambe le caviglie nella scorsa stagione e dalla positività al Coronavirus. Fabio va a caccia di buone sensazioni in vista di quel che sarà a Melbourne, sede degli Australian Open (8-21 febbraio). Sulla sua strada, nel primo round, avrà il il ceco Michael Vrbensky (n.311 ATP). Un giocatore che non dovrebbe impensierire il tennista di Arma di Taggia, ma è chiaro tutto dipenderà dalla forma dell’azzurro.

Foto: Lapresse