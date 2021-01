Fabio Fognini, ottavi ATP 250 Antalya: prossimo avversario, data, programma, orario, tv

Fabio Fognini ha travolto il ceco Michael Vrbensky per 6-4, 7-6(4) nel primo turno del torneo ATP 250 di Antalya. Ottimo esordio stagionale per il ligure, bravo a superare il giovane rivale senza particolari problemi e a staccare il biglietto per il secondo turno della competizione in terra anatolica, dove incrocerà il francese Jeremy Chardy, capace di averer la meglio sul moldavo Albot. L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario particolarmente ostico. In palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente di Grenier-Struff.

Fabio Fognini tornerà in campo domenica 10 gennaio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Fabio Fognini-Jeremy Chardy, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Antalya. La partita non avrà copertura tv e/o streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FOGNINI-CHARDY, OTTAVI ATP 250 ANTALYA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

DOMENICA 10 GENNAIO:

Orario da definire Fabio Fognini vs Jeremy Chardy

FOGNINI-CHARDY, OTTAVI ATP 250 ANTALYA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

La partita non avrà copertura tv e/o streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse