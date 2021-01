Tennis, ATP Antalya 2021: Matteo Berrettini comincia con una netta vittoria sul turco Kirkin

Buona la prima per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha cominciato la sua stagione con il netto successo sul turco Ergi Kirkin, numero 446 del mondo, nel primo turno del torneo ATP di Antalya. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-0 6-4 dopo solamente cinquasette minuti di gioco.

Ottimo impatto con il servizio per Berrettini. L’azzurro ha servito otto ace e non ha lasciato scampo all’avversario praticamente ad ogni punto dopo aver servito la prima palla (92% di punti vinti). Positiva anche la prestazione in risposta con oltre il 50% di punti conquistati.

Davvero una differenza notevole quella vista in campo tra il numero dieci del ranking ATP ed il tennista di casa, che non è ancora pronto per questi livelli. Un vero e proprio dominio nel primo set quello del romano, che ha strappato per tre volte il servizio all’avversario, chiudendo per 6-0 in appena ventuno minuti.

Match più combattuto nel secondo set, dove è decisivo un solo break, quello ottenuto da Berrettini nel quinto gioco. L’azzurro ha strappato a zero il servizio al turco, mantenendo il vantaggio fino al 6-4 finale.

Nel prossimo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il serbo Djere ed il bulgaro Kuzmanov.

Foto: LaPresse