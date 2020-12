Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Cortina batte Vipiteno, Renon crolla a Lubiana

Serata pre-natalizia per l’Alps Hockey League 2020-2021 con tre match in programma. In due di questi erano impegnate squadre italiane. Renon, tuttavia, subisce un pesante ko in casa della capolista Lubiana, mentre lo scontro tra Cortina e Vipiteno regala emozioni e gol con il successo degli ampezzani.

HKO Olimpia Lubiana – Rittner Buam 7-2: il match della Tivoli Ljubljana si sblocca subito. Passano appena 23 secondi e Stebih, su assist d Zajc, sigla la rete del vantaggio sloveno. Il raddoppio arriva ad inizio secondo periodo, con Ropret che va a segno su assist di Magovac. I padroni di casa confermano la loro forza e non si fermano, andando sul 3-0 con lo stesso Magovac su assist di Pance, quindi sul 4-0 di nuovo con Ropret al 29:51 su assist di Logar. Dopo la sfuriata degli sloveni, Renon rialza la testa con la segnatura di Spinell su assist di Kostner al minuto 30:09. Lubiana non si scompone e va di nuovo a festeggiare, con la rete del 5-1 di Zajc su assist dell’onnipresente Ropret che al 44:23 va di nuovo a segno per il 6-1. Renon segna con Lutz per il 6-2 al 47:14. Al 58:29 c’è ancora il tempo per il 7-2 di Bohinc.

SGC Cortina – Vipiteno Broncos 6-3: pronti, via e subito padroni di casa in vantaggio. Ci pensa De Zanna dopo appena 49 secondi a sbloccare il risultato su assist di Adami. Passano altri 10 minuti e Cortina va al raddoppio con Moser su assist di Zardini Lacedelli. Gli ampezzani proseguono e al minuto 15:50 centrano il 3-0 con lo stesso De Zanna su assist di Adami. Vipiteno si sveglia al minuto 25:11 con Gander che va a segno su assist di Gschnitzer. I Broncos ci credono e vanno di nuovo in rete con Eisendle al minuto 32:54. Nel finale Cortina cambia marcia e va a segno con Giftopoulos e Pietroniro per il 5-2. In chiusura Hannoun accorcia le distanze per il 5-3, prima del 6-3 ancora di Giftopoulos.

EHC Lustenau – VEU Feldkirch 1-3

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 HKO 9 +58 30 2 RBJ 11 +35 29 3 PUS 9 +12 26 4 ASH 9 +14 22 5 ECB 9 +1 22 6 JES 6 +17 20 7 VEU 7 +11 20 8 EHC 11 +4 20 9 SGC 9 -1 18 10 KEC 8 -1 15 11 GHE 9 -14 14 12 RIT 9 -23 14 13 FAS 7 -3 13 14 WSV 9 -17 10 15 KA2 6 -25 4 16 SWL 10 -68 2

Foto: Carola Semino