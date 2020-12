Sci alpino, allenamento svolto a Santa Caterina. Cominciano i lavori per la gara di domani

Santa Caterina Valfurva è pronta ad ospitare il suo primo gigante maschile di Coppa del Mondo. Un doppio appuntamento per la località italiana tra sabato e domenica che è stato messo a rischio da condizioni metereologiche non favorevoli, con forti nevicate che hanno interessato tutto l’arco alpino.

Le ultime notizie sullo svolgimento della gara sono positive visto che sono cominciati i lavori sulla pista Deborah Compagnoni in vista della gara di domani. La nevicata non ha impedito agli organizzatori di cominciare ad allestire la pista, con l’operazione della lisciatura del tracciato che è già cominciata e che andrà avanti anche fino a tarda notte con due squadre di lisciatori al lavoro.

Inoltre stamattina gli atleti delle varie Nazionali sono riusciti a svolgere una ricognizione della pista Deborah Compagnoni e successivamente hanno svolto una serie di allenamenti sulla pista Cevedale. Le gare sono confermate sono finora confermate e Santa Caterina è pronta a vivere il suo primo gigante.

Foto: Fisi/Pentaphoto