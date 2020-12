Sci alpino, a rischio le gare di St. Moritz e Santa Caterina. Neve senza tregua in tutta Europa

Siamo ormai entrati nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio, le temperature si sono abbassate rapidamente e l’inverno è ormai alle porte. Insomma, la situazione climatica ideale per la prima vera copiosa nevicata della stagione. Il manto bianco è apparso naturalmente su tutto l’arco alpino nelle ultime ore, con precipitazioni anche ben più generose del previsto. La neve cade senza tregua in tutta l’Europa centrale e questa condizione atmosferica, assolutamente in linea con il periodo dell’anno che stiamo vivendo, potrebbe complicare il regolare svolgimento delle gare della Coppa del Mondo di sci alpino in programma questo weekend.

Le donne sono impegnate a St. Moritz, amena località svizzera, dove si cimenteranno in due SuperG. Gli uomini, invece, dovrebbero regalare spettacolo a Santa Caterina Valfurva: in Italia è in programma un doppio gigante tra sabato e domenica. Calendario fittissimo per la gioia di tutti gli appassionati del Circo Bianco, ma purtroppo non è sicuro che gli atleti riescano a competere come previsto: queste nevicate incessanti e di entità importante hanno portato tanti centimetri di coltre bianca sulle piste da sci, complicando inevitabilmente il lavoro degli organizzatori e mettendo un punto di domanda sulla regolare disputa delle competizioni. Va segnalato che a St. Moritz il vento forte in quota e la nevicata della notte hanno impedito alle squadre di effettuare la consueta sciata in pista della vigilia.

Bisognerà aspettare le prossime ore per capire come si evolverà la situazione e se si riuscirà effettivamente a gareggiare, oppure se si sarà costretti a cancellare gli eventi in calendario. Le previsioni meteo della vigilia non sono purtroppo molto incoraggianti in entrambe le località, ma fino all’ultimo minuto si farà il possibile (e anche di più) per rendere le piste praticabili. Ricordiamo il programma: sabato 5 dicembre il gigante maschile a Santa Caterina Valfurva (prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30) e il SuperG femminile a St. Moritz (ore 11.30); il giorno dopo si replicherà con la stessa tipologia di gare, le ragazze alla stessa ora mentre gli uomini anticiperanno la partenza di entrambe le run di trenta minuti.

