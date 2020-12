Pattinaggio artistico: Alena Kostornaia positiva al Covid-19. Salterà la quinta tappa della Coppa Di Russia

Dopo Elizaveta Tukyamysheva si ferma anche Alena Kostornaia. La Campionessa Europea in carica di pattinaggio artistico non potrà partecipare all’atto finale della Coppa Di Russia, in programma dal 5 all’8 dicembre presso la Megasport Arena di Mosca, dopo essere risultata positiva al Covid-19 nei test obbligatori previsti nel pre-gara.

Ad annunciare la notizia, dopo che il nome della pattinatrice è scomparso dall’elenco degli iscritti, è stato il direttore generale della Federazione russa Alexander Kogan ai microfoni di RIA Novosti. Successivamente è stata diramata una nota ufficiale pubblicata sul sito della FFKKR.

La defezione della moscovita allenata da Evgenii Plushenko si aggiunge dunque a quella di Dmtri Aliev, Mikhail Kolyada e Anastasia Gulyakova, tutti atleti facente parte della scuola di di San Pietroburgo dove è stata riscontrata la positività di Tuktamysheva nella giornata di giovedì 2 dicembre. Non saranno della partita inoltre, come già comunicato nei giorni precedenti, Evgenia Medvedeva, reduce da alcuni problemi alla schiena, e i danzatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, in fase di ripresa dopo aver contratto il virus nelle settimane scorse.

Foto: LaPresse