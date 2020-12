LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: Brignone terza, podio nello slittino! Pittin fa sognare nella combinata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.22 SCI DI FONDO – Per le donne si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, a Dresda: nella team sprint tl, che ha appena visto terminare la finale, si impone Svizzera I Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich con il crono di 16’38″34, mentre deve accontentarsi della piazza d’onore Russia I di Yulia Stupak e Natalia Nepryaeva, con la coppia battuta per appena 0″32. Completa il podio la Slovenia di Eva Urevc ed Anamarija Lampic, staccate di 1″12. In casa Italia erano state beffate al mattino Greta Laurent e Lucia Scardoni, terze nella seconda semifinale e prime escluse dalla finale.

13.17 SLITTINO – Altra tripletta tedesca in campo femminile. La sprint in quel di Winterberg va a Julia Taubitz che batte di 174 millesimi Natalie Geisenberger e 189 millesimi Dajana Eitberger. Nella top-5 Tatyana Ivanova e Hannah Prock. L’unica italiana in gara, Andrea Voetter, è undicesima.

12.49 SLITTINO DOPPIO – La coppia Eggert/Benecken si aggiudica la prova sprint di Winterberg (Germania) con il tempo di 30.972 precedendo gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller di 53 millesimi ed i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt di 109. Quarta posizione per i russi Aleksandr Denisev e Vladislav Antonov a 118 millesimi, quinta per i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 151 e sesta per Ludwig Rieder e Patrck Rastner distanti 170 millesimi dalla vetta. Settima piazza per i tedeschi Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz a 192 millesimi, ottava per i lettoni Andris e Juris Sics a 218, quindi nona per i nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier a 235 e decima per i lettoni Martins Bots e Roberts Plume a 250.

12.47 SCI ALPINISMO – Si è conclusa la vertical race valida per la Coppa del Mondo: all’Adamello poker azzurro nella categoria senior maschile con Federico Nicolini davanti a Robert Antonioli, Davide Magnini e Michele Boscacci. Le classifiche mondiali rispecchiano i risultati odierni.

12.40 BIATHLON – Un capolavoro di Arnd Peiffer regala alla Germania il primo successo stagionale nella mass start maschile di biathlon. Il tedesco, con lo zero, ha beffato negli ultimi metri un coriaceo svedese Martin Ponsiluoma, anche lui perfetto al tiro, e ha trionfato per la prima volta in carriera nel format. Sul podio sale anche Tarjei Boe (1), a 9″, che riesce ad avere la meglio di Benedikt Doll in volata. Cade nell’ultimo giro Emilien Jacquelin (2) che era con loro e si deve accontentare del quinto posto davanti a Sturla Laegreid (1) e Johannes Boe (3). I due norvegesi si sono giocati il successo al poligono finale ma hanno tremato entrambi, terminando a 25″ dal vincitore. Buona prestazione di Lukas Hofer che chiude quattordicesimo con tre errori, staccato di 55″.

12.20 SCI DDI FONDO – La team sprint tl femminile e maschile ha visto scattare alle ore 10.45 le semifinali, mentre alle 12.45 si terranno le finali. Nella prova maschile benissimo Italia I, composta da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, che vince la propria semifinale in 14’39″66 (7.8 km la distanza totale percorsa), chiudendo davanti alle due coppie transalpine, con Francia II che beffa Francia I per un questione di millesimi, essendo entrambe arrivate a 0″30 dagli azzurri. Nella seconda semifinale è ottava Italia II di Maicol Rastelli e Michael Hellweger, ed il crono di 15’04″0 non basta per il ripescaggio. Tra le donne, invece, è bruciante la beffa, per Greta Laurent e Lucia Scardoni, le quali sono terze nella seconda semifinale, che però è più lenta rispetto alla prima e dunque i tempi di ripescaggio premiano ben sei Paesi dell’altra batteria, lasciando fuori le azzurre, prime escluse dalla finale. L’Italia chiude infatti in 16’34″38, a 2″66 da USA I, prima con 0″57 su Repubblica Ceca I.

12.15 BOB – Tutto troppo facile per Francesco Friedrich. Altro giro, altra vittoria nel 2 in quel di Igls per il teutonico che lascia, come di consueto, le briciole agli avversari. Alle sue spalle troviamo il lettone Oskars Kibermanis, staccato di 78 centesimi, mentre altri due teutonici si dividono la terza piazza: Lochner e Hannighofer. In casa Italia tredicesimo Mattia Variola, quindicesimo Patrick Baumgartner.

11.56 COMBINATA NORDICA – Un grande Alessandro Pittin fa sognare dopo il salto della gundersen di Ramsau. Il friulano è 22°, ma con un distacco di appena 51″ dal norvegese Jarl Magnus Riiber. Può sognare il podio! 40° Samuel Costa a 1’50”, 45° Raffaele Buzzi a 2’00”.

11.54 SCI ALPINO – PODIO PER L’ITALIA! Federica Brignone è terza nel superG di Val d’Isere vinto dalla ceca Ester Ledecka! La fuoriclasse dello snowboard (sì, avete capito bene…) si è imposta con 0.03 sulla svizzera Corinne Suter e 0.35 sulla valdostana. Grande prestazione di squadra per l’Italia: quarta Marta Bassino a 0.46, settima Sofia Goggia a 0.85, ottava Elena Curtoni a 1″17. Quindicesima Francesca Marsaglia, fuori dalle 20 Laura Pirovano. Chiude a punti Verena Gasslitter (28esima), fuori dalle quaranta Nadia Delago.

11.20 SCI ALPINO – Alexis Pinturault conduce il gigante dell’Alta Badia dopo la prima manche. Il transalpino è in testa con 26 centesimi di vantaggio sul croato Filip Zubcic e 40 sullo svizzero Marco Odermatt. In casa Italia giornata da dimenticare. Si salva solo Riccardo Tonetti, che riesce a qualificarsi per la seconda manche. Luca De Aliprandini è caduto dopo due porte, mentre sono stati eliminati Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Stefano Baruffaldi e Giovanni Franzoni. Sono usciti Alex Hofer ed Hannes Zingerle.

11.02 SLITTINO – Dominik Fischnaller centra il podio in rimonta in quel di Winterberg nel singolo maschile. L’altoatesino, settimo dopo la prima run, chiude terzo con il secondo miglior parziale nella seconda discesa. A vincere, anche piuttosto nettamente, è il solito Felix Loch: il tedesco fa cinque su cinque in stagione battendo l’austriaco Nico Gleirscher. Un po’ di delusione in casa azzurra per Kevin Fischnaller: il cugino di Dominik era in testa dopo la prima manche, ha però perso diverse posizioni chiudendo quinto. Gli altri italiani: 22mo Lukas Gufler, 23mo Leon Felderer, 30mo Alex Gufler.

10.45 BOB – Terminata la prima run per quanto riguarda il 2 maschile ad Igls (Austria). In testa il solito Francesco Friedrich in 51.16. Sul podio parziale il lettone Oskars Kibermanis, staccato di 36 centesimi, e l’altro teutonico Johannes Lochner, a 44 centesimi. Migliore degli italiani Mattia Variola, 13mo a 1”03, mentre Patrick Baumgartner è 15mo.

9.33 SLITTINO – Clamorosa prima manche in quel di Winterberg (Germania) per Kevin Fischnaller! L’altoatesino è al comando del singolo maschile a metà gara: eccellente la sua prova su un catino particolarmente favorevole. L’azzurro guida con il crono di 51.957, ha da gestire solamente 30 millesimi sul cannibale Felix Loch, mentre terzo al momento troviamo l’austriaco Nico Gleirscher a 59 millesimi. Tutto apertissimo, ma l’Italia può sognare. Discreta settima piazza parziale per Dominik Fischnaller, a 180 millesimi. Più lontani Lukas Gufler, 24mo, Leon Felderer, 25mo, ed Alex Gufler, 29mo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 20 dicembre. Entra nel vivo il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Le maggiori speranze italiane sono riposte nella Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.30 si terrà la seconda discesa femminile della stagione, in programma a Val d’Isere, in Francia, mentre alle alle ore 11.45 si terrà la seconda discesa maschile della stagione, in programma in Val Gardena. Lo sci di fondo vedrà partire la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si terrà la sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 10.55 le qualificazioni ed alle 13.25 le finali. Saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Saranno nove gli italiani in gara.

Provano a puntare il podio anche Rieder/Rastner e Rieder/Kainzwaldner nella gara del doppio maschile di slittino, con la Coppa del Mondo di Winterberg che prevede oggi anche il singolo femminile. Sicuramente grande attenzione ad Hochfilzen, dove si disputerà la Coppa del Mondo di biathlon: spazio agli inseguimenti, maschile e femminile, con l’Italia che torna a puntare su Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi ed Irene Lardschneider. Saranno in programma anche bob, sci freestyle, combinata nordica, salto con gli sci e slittino su pista naturale.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 20 dicembre. Si parte alle ore 08.25 con il singolo maschile dello slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

