Programma e orari sport invernali oggi (20 dicembre)

La Diretta Live del gigante maschile di sci alpino

La Diretta Live del Super-G femminile di sci alpino

La Diretta Live della 12.5 km femminile di biathlon

La Diretta Live della 15 km maschile di biathlon

La Diretta Live del team-sprint tl di sci di fondo

La Diretta Live del singolo maschile di slittino

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 20 dicembre. Entra nel vivo il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Le maggiori speranze italiane sono riposte nella Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.30 si terrà la seconda discesa femminile della stagione, in programma a Val d’Isere, in Francia, mentre alle alle ore 11.45 si terrà la seconda discesa maschile della stagione, in programma in Val Gardena. Lo sci di fondo vedrà partire la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si terrà la sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 10.55 le qualificazioni ed alle 13.25 le finali. Saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Saranno nove gli italiani in gara.

Provano a puntare il podio anche Rieder/Rastner e Rieder/Kainzwaldner nella gara del doppio maschile di slittino, con la Coppa del Mondo di Winterberg che prevede oggi anche il singolo femminile. Sicuramente grande attenzione ad Hochfilzen, dove si disputerà la Coppa del Mondo di biathlon: spazio agli inseguimenti, maschile e femminile, con l’Italia che torna a puntare su Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi ed Irene Lardschneider. Saranno in programma anche bob, sci freestyle, combinata nordica, salto con gli sci e slittino su pista naturale.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 20 dicembre. Si parte alle ore 08.25 con il singolo maschile dello slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse