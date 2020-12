LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino ci riprova in coppia con Francesco De Fabiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.07: Ecco le partenti della seconda semifinale femminile:

1 USA (DIGGINS HAMILTON)

2 ITA (LAURENT SCARDONI)

3 CZE (JANATOVA BERANOVA)

4 CZE (NOVAKOVA HYNCICOVA)

5 GER (FRAEBEL HERRMANN)

6 SRB (ILIC DRNDIC)

7 UKR (ANTSYBOR KAMINSKA)

8 POL (KALETA SKINDER)

9 SVK (PROCHAZKOVA KLEMENTOVA)

11.04: Alle 11.10 il via della seconda semifinale femminile. L’Italia sulla carta non dovrebbe avere problemi in una gara sicuramente di livello inferiore rispetto alla precedente

11.01: E’ la Svizzera 1 a vincere la volata sulla Slovenia con Van der Graaff che sopravanza Lampic di un soffio. Terzo posto per Russia 1, quarto per Svizzera 2, quinto per Russia 2, sesto per Cina che attendono il ripescaggio

10.59: Si alza il ritmo con la Slovenia avanti all’ultimo cambio. Si staccano Germania e Usa 2. Slovenia, Svizzera 1, Russia 1 davanti

10.57: Quarta frazione, davanti Russia 1, Svizzera 1 e Slovenia che inizia a farsi vedere davanti

10.54: La Polonia si stacca definitivamente, la Germania prova a rientrare

10.53: Russia 1, Svizzera 1, Usa 2 a metà gara. Si staccano Germania 1 e Polonia

10.52: Germania 1 sembra in difficoltà, si stacca leggermente dal gruppo

10.50: Ritmo non indiavolato, tutti in gruppo al secondo cambio: Svizzera 1, Usa 2, Cina

10.48: Russia 1, Svizzera 1, Usa 2 al primo cambio

10.45: Partita la prima semifinale femminile

10.40: Sei frazioni da 1.3 km, le prime cinque squadre avanzano alla finale. Si preannuncia una prima semifinale equilibrata, anche se Slovenia, Svizzera 1, Russia 1, Russia 2 e Usa 2 sembrano avere qualcosa in più

10.34: Al via nella prima semifinale Svizzera 1 (Faehndrich-Van der Graaff), Russia 1 (Stupak-Nepryaeva), Russia 2 (Sorina-Matsokina), Germania 1 (Gimmler-Krehl), Usa 2 (Halvorsen-Kern), Polonia 2 (Kobielusz-Marcisz), Svizzera 2 (Fischer-Meier), Cina (Jialin-Ylamuijang), Slovenia (Urevc-Lampic)

10.32: Non c’è l’Italia nella prima semifinale femminile. Le azzurre Scardoni e Laurent sono inserite nella seconda semifinale. Le prime due si qualificheranno per la finale, poi si procederà ai ripescaggi in base ai tempi

10.27: L’Italia qui a Dresda ha già vinto la team sprint nel 2018 con Pellegrino e Noeckler in campo maschile

10.25 In particolare, la coppia azzurra formata da Lucia Scardoni e da Greta Laurent sarà al via della seconda delle due semifinali femminili, in programma alle 11:10. Da segnarsi invece le 11:35 per quanto riguarda Pellegrino e De Fabiani e le 12:00 in merito a Hellweger e Rastelli.

10.20 Ancora una ricerca di emozioni positive per l’Italia, dopo il successo di ieri di Federico Pellegrino e il sesto posto di Lucia Scardoni. Sarà però dura la battaglia, in considerazione del fatto che, senza i Paesi scandinavi, il posto al sole lo cercheranno tutti.

10.15 Buongiorno a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE delle due team sprint maschile e femminile di scena a Dresda.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle team sprint odierne di Davos in Coppa del Mondo di sci di fondo.

Dopo la vittoria di ieri, Federico Pellegrino cerca nuovamente di approfittare della situazione che vede i norvegesi assenti, assieme agli svedesi e ai finlandesi, per raccogliere un’altra vittoria, stavolta in coppia con Francesco De Fabiani, suo compagno di svariate battaglie sugli sci. Presente anche l’altro duo italiano, formato da Michael Hellweger e Maicol Rastelli, con il primo che ieri si è comportato particolarmente bene in qualificazione con l’ottavo tempo.

Per quanto riguarda invece il settore femminile, una sola è la coppia tricolore presente, quella formata da Greta Laurent e Lucia Scardoni. Questo, notoriamente, è terreno di caccia della Svezia, ma siccome, come detto, le svedesi non ci sono, allora è tutto aperto a qualsiasi risultato. In questa fattispecie, però, il discorso sembra ridursi a Svizzera, Russia e Stati Uniti, viste le prove emerse ieri.

Delle principali prestazioni sul fronte italiano, si ricorda il 2018 di Pellegrino, che mise insieme in un sol colpo la vittoria individuale e poi quella in coppia con Dietmar Noeckler. Un obiettivo, questo, che può essere di nuovo alla portata del maggior portacolori dello sci di fondo azzurro. Attenzione, però, alla Francia e alla Russia, i principali ostacoli, senza dimenticare quanto di buono sta emergendo dalla Gran Bretagna.

Si comincerà con le semifinali femminili a partire dalle 10:45, poi quelle maschili dalle 11:35 e le finali a distanza di mezz’ora (12:45 e 13:15). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

