LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi puntano sul poligono

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della partenza in linea femminile di biathlon. Oggi a Hochfielzen (Austria) è in programma l’ultima giornata di gare per quanto riguarda la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021, che poi saluterà tutti per la pausa natalizia. Per la prima volta in stagione saranno dunque di scena le due mass start, con gli uomini in partenza alle 12:00 e le donne a chiudere dalle 14:25.

Dopo due successi consecutivi tra sprint e inseguimento Tiril Eckhoff è pronta a calare il tris su un tracciato che, da sua stessa ammissione, è quello preferito tra tutti. La lotta per il pettorale giallo si fa intensissima, con Hanna Oeberg che ieri ha recuperato molti punti su Marte Roeiseland e la sfida in questo contesto per passare le vacanze da leader della classifica.

Tante le outsider che possono inserirsi tra le tre favorite, tra le quali certamente spicca Dorothea Wierer. L’altoatesina è ancora a caccia del primo podio dalla 15km inaugurale e con una condizione in crescita punta oggi sulle percentuali per tornare là dove le compete. Discorso simile per Lisa Vittozzi, brillante nel fondo in questa quarta tappa e pronta per tornare quella del passato.

Il via della gara è previsto per le ore 14:25

Foto: LaPresse