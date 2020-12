LIVE Slittino, Singolo Winterberg in DIRETTA: scesi Alex e Lukas Gufler, fra poco Felderer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.47 Qualche indecisione nel labirinto anche per il polacco Sochowicz che paga dazio al traguardo: 334 millesimi di ritardo e seconda posizione.

8.45 Il veterano lettone Darznieks arriva con 0.342 di vantaggio sul nostro Gufler. Prova solida per lo slittinista nordico.

8.43 Buona prova per Lukas Gufler che arriva con 0.099 di vantaggio e si issa in prima posizione. Soddisfatto di questa prima manche Armin Zoeggler.

8.41 Qualche piccolo errore anche per Kohala, ma lo svedese riesce ad uscirne indenne e ad arrivare con 55 millesimi di vantaggio.

8.39 Il britannico Staudinger paga quasi due decimi dalla testa. Qualche problemino fra l’uscita della curva 5 e l’ingresso della 6.

8.38 Il rumeno Cretu effettua una buona prova, nonostante qualche intraversata nella parte finale. 0.141 il suo vantaggio sul polacco Tarnawski. Alex Gufler scivola in terza piazza.

8.35 Lo slovacco Simonak rischia di rovesciarsi sul labirinto, si salva con un miracolo e arriva al traguardo con un secondo di ritardo da Tarnawski.

8.33 Dopo una buona fase di spinta, il bosniaco Nikolajev perde tanto nel secondo tratto ed arriva a 0.438, dietro a Gufler.

8.31 Tre decimi di ritardo per Alex Gufler. Sguardo di disappunto di Armin Zoeggler, non propriamente soddisfatto della prova del suo atleta.

8.30 52.877 il tempo del polacco Tarnawski, In partenza il classe 2002 Alex Gufler.

8.28 PARTE LA GARA! BUON DIVERTIMENTO

8.27 Tanta umidità e l’incognita pioggia che potrebbe incombere sulla pista di Winterberg.

8.24 Si partirà con la discesa del polacco Tarnawski, poi sarà già tempo di Italia con Alex Gufler.

8.22 Il via della prima manche è previsto per le 8.25. Condizioni particolari a Winterberg: ancora molto buio, una gara che inizialmente sarà praticamente in notturna.

8.19 Questi i pettorali dei big: David Gleirscher con il 24, Jonas Mueller con il 26, Felix Loch con il 28, Semen Pavlichenko con il 29, Johannes Ludwig con il 30, Roman Repilov con il 31.

8.15 Tanti sono coloro che proveranno ad insidiare il grande favorito Felix Loch a cominciare dal connazionale Johannes Ludwig, apparso brillante nell’ultima gara ad Oberhof, l’austriaco Jonas Mueller, che ha già raccolto due podi in stagione, entrambi arrivati in questa specialità, il campione uscente della Coppa del Mondo Roman Repilov, reduce da un paio di quinti posti e il campione olimpico David Gleirscher, che nelle prime tappe non ha brillato ed è alla ricerca di un pronto riscatto.

8.10 Cinque oggi gli azzurri ai nastri di partenza: i giovani Alex Gufler (pettorale 2), Lukas Gufler (pettorale 8), Leon Felderer (pettorale 12) vanno a caccia di un buon piazzamento per confermare le recenti buone sensazioni. Cercano il grande risultato i due Fischnaller: Kevin partirà con il 20, Dominik con il 32.

8.05 Appuntamento già cruciale per la Coppa del Mondo generale: il tedesco Felix Loch è pronto ad allungare ancora, per Dominik Fischnaller l’obiettivo è quello di provare a scalzare il teutonico Ludwig dalla seconda piazza.

8.00 Buongiorno amici sportivi e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Winterberg, valido per la quarta tappa della Coppa del Mondo di slittino maschile 2020-2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Winterberg (Germania), valido per la quarta tappa di Coppa del Mondo di slittino artificiale maschile 2020-2021.

Per quanto riguarda l’Italia, c’è grande attesa ovviamente per il pilastro della squadra: Dominik Fischnaller. Lo slittinista altoatesino è reduce da un buon inizio di stagione che l’ha condotto al terzo posto provvisorio nella generale, nonostante i noti problemi all’appendicite. Discreti i recenti risultati anche per Kevin Fischnaller: il cugino di Dominik si trova in nona posizione in classifica generale. Curiosità anche per le prove di Leon Felderer e Alex Gufler che negli ultimi due appuntamenti hanno palesato segnali di crescita ottenendo due top-20.

Favorito numero uno della gara è ovviamente il tedesco Felix Loch: il veterano teutonico sinora non ha lasciato neanche le briciole alla concorrenza. Quattro vittorie nelle prime quattro gare e primo posto nella overall con ben 146 punti di vantaggio sull’altro tedesco, Johannes Ludwig, apparso in buona forma nell’ultima tappa di Oberhof. Attenzione anche all’austriaco Jonas Mueller e al russo detentore della Coppa del Mondo Roman Repilov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale del singolo maschile di Winterberg, valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2020-2021. La partenza della prima manche è prevista per le 8.25, mentre quella della seconda alle 10.00. La nostra cronaca inizierà poco dopo le 8.00 per introdurre al meglio questo appuntamento. Buon divertimento e buona giornata di sport invernali sul nostro sito.

