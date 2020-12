LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley in DIRETTA: sfida dal sapore di scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Perugia-Civitanova, recupero della decima giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021. Gli umbri si trovano in testa alla classifica e sfideranno, tra le mura amiche del PalaBarton, De Cecco e compagni, i quali devono recuperare dai primi otto lunghezze di distacco.

I Block Devils vengono da una serie di vittorie impressionante in Superlega, non perdono addirittura dal 22 novembre, quando sono stati sconfitti da Monza (3-0). I marchigiani sono invece più altalenanti in Campionato e vengono da una brutta partita contro Trento persa per 3-0. Le due squadre si sono già affrontate quest’anno, una volta ad inizio stagione, e a spuntarla è stata Perugia al tie-break e un’altra volta due settimane fa, in Champions League, e in quel caso ad avere la meglio è stata Civitanova (3-1).

Siamo di fronte ad uno dei match più belli a cui si possa assistere, non solo sul palcoscenico italiano, ma su quello mondiale. Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il proprio sestetto titolare, De Giorgi dovrebbe schierare Jauantorena, Leal in banda, Rychlicki opposto, De Cecco in regia, Anzani e Simon al centro con Balaso libero. Heynen potrà invece puntare su Travica in cambina di regia, Leon e Plotnytsky come martelli, Atanasijevic opposto, Ricci e Solè al centro e Colaci Libero. La Lube dovrà a tutti i costi vincere se vorrà concretamente puntare al primo posto, perchè un’eventuale vittoria di Perugia porterebbe Leon e compagni a più di dieci lunghezze di vantaggio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, recupero della decima giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18:00!

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli