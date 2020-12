Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: Trieste-Brescia 6-17. Lombardi da soli in testa al Girone B

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto ha visto oggi, mercoledì 23 dicembre, alle ore 19.30, il recupero di un match della terza giornata: per il Girone B del massimo campionato si è giocata Trieste-Brescia., conclusa con il netto punteggio di 6-17 per gli ospiti. Scendono così a quattro i match da recuperare nella prima fase della competizione, che ora riprenderà con la quinta tornata il 16 gennaio 2021, dopo la fase finale europea della World League, che vedrà protagonista il Settebello di Sandro Campagna.

Essendo stati già fissati i recuperi di Lazio Nuoto-CC Ortigia (il 16 gennaio alle ore 15.00, con conseguente slittamento di Ortigia-Telimar al 23 gennaio alle ore 15.00) e di Pro Recco-Iren Genova Quinto (il 23 gennaio alle ore 15.00), restano ora da definire le riprogrammazioni di Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (prima giornata Girone B) e di RN Savona-CN Posillipo (terza giornata Girone D), ma non è escluso che tutti questi match si giochino il 23 gennaio, per completare così il quadro dei match prima della sesta ed ultima giornata della prima fase, prevista per il 30 gennaio.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE-AN BRESCIA 6-17

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 1, Petronio 1, Buljubasic, Razzi 1, Turkovic, Diomei, Milakovic 2, Vico, Mezzarobba 1, Bini, Mladossich, Ricciardi. All.: Bettini.

AN BRESCIA: Del Lungo, Dolce 1, Presciutti, Lazic, Jokovic 2, Nikolaidis 2, Renzuto Iodice 2, Cannella 2, Alesiani 1, Vlachopoulos 4, Di Somma 2, Gitto 1, Rossi. All.: Bovo.

Arbitri: Bianco e Bensaia.

Note – Parziali: 0-6 1-3 2-4 3-4. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 1/4; AN Brescia 4/7 + 3 rigori.

Classifiche prima fase Serie A1 maschile

Girone A: Pro Recco* 6, e RN Salerno 3, Iren Genova Quinto* 0.

Girone B: AN Brescia 6, Pallanuoto Trieste* 3, Roma Nuoto* 0.

Girone C: CC Ortigia* 6, SS Lazio Nuoto* 3, Telimar Palermo 0.

Girone D: CN Posillipo* 9, RN Savona* 6, San Donato Metanopoli Sport 3, RN Florentia 0.

* = una partita da recuperare

Risultati prima fase Serie A1 maschile

Quarta giornata

Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) rinviata al 23/1 ore 15.00

riposa RN Salerno

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto (B) 12-7

riposa AN Brescia

Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) rinviata al 16/1 ore 15.00*

riposa Telimar

* = Ortigia-Telimar (5a giornata) rinviata al 23 gennaio alle ore 15.00

San Donato Metanopoli-RN Savona (D) 9-12

RN Florentia-CN Posillipo (D) 8-9

Terza giornata

Pro Recco-RN Salerno (A) 18-0

riposa Iren Genova Quinto

Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) 6-17

riposa Roma Nuoto

Lazio Nuoto-Telimar (C) 8-7

riposa CC Ortigia

RN Savona-CN Posillipo (D) RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

San Donato Metanopoli-RN Florentia (D) 11-5

Seconda giornata

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) 11-7

riposa Pro Recco

AN Brescia-Roma Nuoto (B) 14-7

riposa Pallanuoto Trieste

Telimar Palermo-CC Ortigia (C) 5-8

riposa SS Lazio Nuoto

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11

RN Florentia-RN Savona (D) 9-14

Prima giornata

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

riposa RN Salerno

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

riposa AN Brescia

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

riposa Telimar Palermo

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) 14-6

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

Foto: Luca Tedeschi LPS