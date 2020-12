La SuperLega tornerà in campo prima di Natale per due recuperi della decima giornata, non disputati nel weekend del 14-15 novembre a causa di troppe posività al Covid-19 all’interno di alcuni gruppi squadra. Il massimo campionato italiano di volley maschile regalerà due incontri di lusso sotto l’Albero di Natale, l’appuntamento è per mercoledì 23 dicembre. Riflettori puntati in particolar modo sull’imperdibile big match tra Perugia e Civitanova (alle ore 18.00), lo scontro diretto tra le prime due formazioni della classifica. Gli umbri giocheranno tra le mura amiche del PalaBarton e sono forti del primo posto in graduatoria con ben otto punti di vantaggio sui marchigiani, ma hanno giocato una partita in più.

I Block Devils sono reduci dalla vittoria contro Verona per 3-1 ottenuta sabato sera, mentre la Lube ha goduto di un weekend di riposo perché l’incontro con Monza è stato rinviato al 21 gennaio a causa di alcune positività tra le fila dei brianzoli. Si tratta del terzo testa a testa stagionale tra le due corazzate: a fine settembre fu Perugia a imporsi al tie-break nella tiratissima Finale della Supercoppa Italiana, mentre i cucinieri ebbero la meglio per 3-1 a inizio dicembre nella fase a gironi della Champions League. Si preannuncia una contesa vibrante ed estremamente appassionante, equilibrata e intensa. Chiaramente un’affermazione dei padroni di casa indirizzerebbe in maniera importante la lotta per il primo posto in regular season, mentre un successo degli ultimi Campioni d’Italia riaprirebbe sensibilmente tutti i giochi.

Coach Vital Heynen può fare affidamento sulla classe del fenomeno Wilfredo Leon, sul rientro ormai a tempo pieno del forte opposto Aleksandar Atanasijevic, sulla regia sempre più di qualità di Dragan Travica, sul buon lavoro del martello Oleg Plotnytskyi e sui muri dei centrali Sebastian Solè e Fabio Ricci. Il tecnico Fefè De Giorgi ha sempre dalla sua l’esplosività dei schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, imbeccati dal grande ex Luciano De Cecco; l’opposto è Kamil Rychlicki, i centrali Robertlandy Simon e Simone Anzani garantiscono molta efficienza.

Alle ore 17.00, invece, spazio alla contesa tra Modena e Verona. I Canarini non hanno giocato nel fine settimana (il match contro Milano è stato rimandato al 21 gennaio a causa delle positività tra i meneghini), mentre gli scaligeri hanno perso contro Perugia. I ragazzi di coach Andrea Giani, reduci dalle tre vittorie in Champions League, vogliono riprendersi a tutti gli effetti in campionato dopo essere scivolati al settimo posto (quattro sconfitte consecutive prima del successo su Ravenna). Luca Vettori, Micah Christenson, Daniele Lavia e compagni cercheranno di festeggiare in casa contro gli ostici avversari guidati da Matey Kaziyski, al momento noni in graduatoria e reduci da due ko di fila.

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli