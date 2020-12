LIVE Modena-Verona, Superlega volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Verona recupero della decima giornata di Superlega. I Canarini dopo le tre vittorie ottenute in Champions League cercheranno di rilanciare le proprie ambizioni in campionato. D’altro canto, però, i veneti dopo aver perso cinque delle ultime sei partite vanno a caccia di un successo scaccia crisi.

Gli emiliani sembrano aver trovato la quadra giusta dopo un inizio di stagione abbastanza complicato. Il talento dei singoli ha consentito alla squadra di Andrea Giani di mettersi definitivamente alle spalle il periodo buio e di guardare con una certa fiducia anche al campionato. Il coach degli emiliani si affiderà in cabina di regia a al solito Micah Christenson pronto ad azionare i martelli: Luca Vettori, Daniele Lavia e Nemanja Petric.

Radostin Stojčev proverà a sfruttare le qualità offensive di Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke azionati dalla sapiente regia di Luca Spirito in un match che si preannuncia assai complicato per i veneti. Guardando gli ultimi dieci scontri in Superlega i Canarini hanno vinto per ben sette volte e, almeno sulla carta, partono favoriti anche in questa circostanza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Modena-Verona, recupero della decima giornata di Superlega 2020-202: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: LM-LPS/Daniele Ricci