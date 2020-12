LIVE Perugia-Civitanova 2-3, Superlega volley in DIRETTA: la Lube vince e accorcia le distanze in classifica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL MATCH

LA DIRETTA LIVE DI MODENA-VERONA

Presentazione del match

20:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

20:35 Vittoria di carattere per la Lube, che guadagna un punticino rispetto alla Sir e si porta a 7 lunghezze di distanza.

12-15 Finisce con un primo tempo di Simon.

12-14 Esce il servizio di Rychlicki.

11-14 Murone di Simon su Ter Horst, tre match-point.

11-13 Ennesimo mani-out di Leal.

11-12 Ace di Leon, time-out per la Lube.

10-12 Diagonale profonda di Leon.

9-12 Ace di Falaschi, la Lube prende il largo.

9-11 Diagonale di Leal nei tre metri!

9-10 Non passa la battuta di Juantorena.

8-10 Leal sfonda sulle mani del muro, break per la Lube.

8-9 Si rifa subito Osmany da posto due.

8-8 Esce l’attacco di Juantorena.

7-8 Parallela di potenza di Leon.

6-8 La Lube passa in vantaggio al cambio di campo.

6-7 Non passa la battuta di Simon.

5-7 Leal sfonda sulle mani del muro da seconda linea.

5-6 Primo tempo dietro di Simon.

5-5 Si insacca l’attacco di Solè.

4-5 Mani-out di Leal.

4-4 Plotnytsky riporta i suoi in parità dai nove metri.

2-4 Ace di Rycjlicki.

2-3 Primo tempo di Simon.

2-2 Risponde presente Leon.

2-1 Mani-out di Leal da posto quattro.

1-1 Primo tempo di Ricci.

0-1 Si riparte con una pipe di Juantorena.

25-17 Atanasijevic manda i suoi al tie-break!

24-17 Non passa la battuta di Juantorena.

23-17 Parallela di Rychlicki da posto quattro.

23-16 Disastro in ricostruzione di Rychlikci, che schiaccia direttamente in rete.

22-16 Mani-out di Plotnytsky da seconda linea.

21-16 Muro di Anzani su Solè.

21-15 Ancora un ace di Plotnytsky.

20-15 Diagonale nei tre metri di Leon.

19-15 Stampatona di Leon su Rychlicki.

18-15 Ace di Plotnytsky.

17-15 Murone di Solè su Juantorena.

16-15 Azione rocambolesca che premia la Sir.

15-15 Mani-out di Solè dal centro.

14-15 Parallela di Juantorena da posto quattro.

14-14 Si fa perdonare immediatamente l’ucraino.

13-14 Erroraccio in attacco di Plotnytsky.

13-13 Ace di Leal, che riporta i suoi in parità.

13-12 Pallonetto millimetrico di Leal.

13-11 Parallela vincente di Atanasijevic.

12-11 Diagonale da posto due di Rychlicki.

12-10 Non passa la battuta di Anzani.

11-10 Mani-out di Leal.

11-9 Ace di Atanasijevic su Juantorena.

10-9 Diagonal indifendibile di Leon.

9-9 Si ferma sul nastro la battuta di Solè.

9-8 Esce l’attacco di Anzani.

8-8 Primo tempo di Solè.

8-7 Erroraccio in attacco di Atanasijevic.

7-7 Mani-out di Juantorena da posto quattro.

7-6 Ace di Plotnytsky con l’ausilio del nastro.

6-6 Esce la battuta di Simon questa volta.

6-5 Ace di Simon, che pesca l’area di conflitto tra Colaci e Plotnytsky.

5-5 Primo tempo dietro di Simon, regia spettacolare di De Cecco.

5-4 Solè risponde con la stessa moneta.

4-4 Simon continua a fare la voce grossa anche in attacco.

4-3 Non passa la battuta di Rychlicki.

3-3 Murone di Simon su Plotnytsky.

3-2 Diagonale di Atanasijevic da seconda linea.

2-2 Parallela assurda di Leal da posto quattro.

2-1 Erroraccio in attacco di Rychlicki.

1-1 Esce il servizio di Juantorena.

0-1 Si riparte con un mani-out di Leal.

18-25 Murone di Simon su Vernon-Evans. La Lube torna in vantaggio.

18-24 Prova un pallonetto Leon, ma il muro della Lube è presente.

18-23 Non passa la battuta del canadese.

18-22 Vernon-Evans continua a passare con conitnuità.

17-22 Diagonale nei due metri di Leal.

17-21 Mani-out di Vernon-Evans da posto due.

16-21 Cartellino rosso per Leal e Travica, che si sono presi a parole.

15-19 Ace di Travica.

14-19 Continua la sagra dell’errore con Simon.

13-19 Sbaglia anche Ricci.

13-18 Errore anche di Leal.

12-18 Non passa questa volta il servizio di Leon.

12-17 Ace di Leon!

11-17 Esce la battuta di Rychlicki.

10-17 Si ferma sul nastro la battuta di Vernon-Evans.

10-16 Primo punto del match per Vernon-Evans, che ha preso il posto di Atanasijevic.

9-16 Murone di Simon su Atanasijevic.

9-15 Spallata di Leal in lungolinea.

8-14 Parallela di Rychlicki da posto quattro.

8-13 Passa questa volta il central argentino.

7-13 Ancora una stampatona di Anzani, questa volta su Solè.

7-12 Murone di Anzani su Ter Horst.

7-11 Si rifa immediatamente l’opposto lussemburghese.

7-10 Murone di Ter Horst su Rychlicki.

6-10 Primo tempo di Solè.

5-10 Magia di seconda intenzione di De Cecco.

5-9 Mani-out di Ter Horst da posto quattro.

4-9 Primo tempo di Ricci.

3-8 Diagonale impressionante di Leon con il muro a tre scheriato.

2-8 Invasione a rete di Travica.

2-7 Esce la battuta di Atanasijevic.

2-6 Fallo di palleggio per Juantorena.

1-6 Non passa la pipe di Plotnytsky, Sir in difficoltà.

1-5 Ace di Anzani.

1-4 Alzata spettacolare di De Cecco, poi ci pensa Anzani in attacco.

1-3 Invasione a rete di Leal.

0-3 Murone di Anzani su Atanasijevic.

0-2 Diagonale di Leal, non ci arriva in difesa Colaci.

0-1 Si riparte con una parallela da posto due di Juantorena.

28-30 Mani-out di Juantorena, che riporta i suoi in parità!

28-29 Ace di Leal.

28-28 Mani-out di Rychlicki, miracolo in ricezione di Leal.

28-27 Spallata di Atanasijevic da seconda linea.

27-27 Attacco vincente di Leal, poteva fare meglio Colaci in difesa.

27-26 Leon continua a fare danni, questa volta passa in parallela.

26-26 Bordata da posto quattro di Leal.

26-25 Muro assurdo di Leon su Kovar.

25-25 Finisce qui la serie al servizio di Plotnytsky.

25-24 Mani-out di Leon, adesso il set-point è per la Sir.

24-24 Ace di Plotnytsky!

23-24 Solè annulla il primo con un muro su Juantorena.

22-24 Due set-point per la Lube.

22-23 Mani-out di Juantorena, Travica in grande difficoltà in questa fase.

22-22 Ancora una stampatona su Plotnytsky, questa volta da parte di Juantorena.

22-21 Juantorena riporta i suoi a -1.

22-20 Murone di Anzani su Plotnytsky.

22-19 Diagonale di Rychlicki da seconda linea.

22-18 Si ferma sul nastro la battuta di Simon.

21-18 si rifa immediatamente l’attaccante italo-cubano.

21-17 Murone di Solè su Juantorena.

20-17 Esce la battuta di Leal.

19-17 Errore in attacco di Leon, boccata d’ossigeno per la Lube.

19-16 Sbaglia anche Rychlicki.

18-16 Si ferma in rete il servizio di Atanasijevic.

18-15 Risponde all’istante Fabio Ricci.

17-15 Bella spallata di Anzani.

17-14 Ancora un attacco vincente di Atanasijevic, che porta i suoi a +3.

16-14 Mani-out di Atanasijevic da posto due.

15-14 Primo tempo profondo di Anzani.

15-13 Leon trova le mani del muro di Juantorena.

14-13 Pallonetto di Solè, break per i Block Davils.

12-13 Ancora una pipe di Leal.

12-12 Bellissimo attacco di Solè.

12-11 Pipe di Leal.

10-11 Attacco assurdo di Simon nei due metri.

10-10 Bellissima sette di Simon.

10-9 Mani-out di Leon.

9-9 Errore in attacco di Leon da posto quattro.

9-8 Male dai nove metri Atanasijevic.

9-7 Palla piazzata di Leon, non ci Sto arriva in difesa Juantorena.

8-7 Erroraccio in attacco di Atanasijevic, che sciupa la palla del +3.

7-5 Ace di Plotnytsky.

6-5 Primo tempo di Solè.

5-5 Gran diagonale da seconda linea di Rychlicki.

5-4 Non passa la battuta del cubano.

4-4 Primo tempo profondo di Simon.

4-3 Mani-out di Atanasijevic da seconda linea.

3-3 Mani-out di Leal da posto quattro.

3-2 Risponde con la stessa moneta Ricci.

2-2 Bordata dal centro di Simon.

2-1 Non passa il servizio del centrale azzurro.

1-1 Primo tempo affettato di Anzani.

1-0 Si riparte con una bordata in attacco di Leon.

25-22 Si chiude con una stampatona di Ricci su Leal.

24-22 Murone di Ricci su Leal.

23-22 Ancora un pallonetto, questa volta però in mezzo al campo e da parte di Leal.

23-21 Pallonetto spinto di Rychlicki, che sfrutta il muro scomposto di Leon.

23-20 Primo tempo profondo di Ricci.

22-20 Juantorena sfonda sulle mani del muro da posto due.

21-19 Mani-out di Juantorena da posto quattro.

21-18 Mani-out di Atanasijevic da posto quattro.

20-18 De Cecco vince un contrasto a rete con Solè.

20-17 Parallela impressionante di Atanasijevic.

19-17 Esce in lunghezza l’attacco di Rychlicki.

19-16 Parallela da seconda linea di Rychlicki.

19-15 Pallonetto di Plotnytsky, la Sir sta scappando via.

18-15 Leal si sblocca in attacco.

17-14 Difese assurde di Perugia, poi arriva l’errore in attacco di Simon.

16-14 Diagonale lunga di Leon, che ora se ne va al servizio.

15-14 Terzo errore in attacco del set di Atanasijevic.

15-13 Finisce qui la serie al servizio di Atanasijevic.

15-12 Primo tempo di Ricci, nuovamente fase break per la Sir.

14-12 Non trova le mani del muro Rychlicki.

13-12 Mani-out di Leon da posto quattro.

12-12 Ancora un errore per l’opposto serbo.

12-11 Erroraccio in attacco di Atanasijevic.

12-10 Primo tempo di Anzani.

11-9 Bravo Atanasijevic a sistemare una palla un po’ staccata.

10-9 In rete la battuta di Plotnytsky.

10-8 Break per i Block Davils grazie ad uno dei soliti attacchi di Leon.

9-8 Esce il servizio di Simon.

8-8 Difesa incredibili sia da una parte che dall’altra, alla fine Atanasijevic si prende un muro da parte di Juantorena.

8-7 Bello schema di Travica, che lascia Plotnytsky con muro a uno.

7-7 Si fa perdonare immediatamente in attacco Leal.

7-6 Invasione di piede di Leal.

6-6 In rete la battuta di Rychlicki.

5-6 Prova a forzare il colpo Atanasijevic, ma l’attacco del serbo esce.

5-5 Bene Rychlicki da posto due, non può nulla in difesa Travica.

5-4 Ace di Leon, che riporta in vantaggio i suoi.

4-4 Diagonale impressionante di Leon.

3-3 Bella parallela di Atanasijevic.

2-3 Grande altezza di Rychlicki da posto quattro.

2-2 Brutta palla di Travica, ma Leon trova comunque un mani-out di qualità.

1-2 Ancora una diagonale pazzesca di Juantorena, non ci arriva Colaci in difesa.

1-1 Diagonale nei tre metri di Juantorena, subito azione spettacolare per lui.

1-0 Si parte subito con un errore in ricezione di Leal, poi ci pensa Atanasijevic in attacco.

17:59 Perugia risponde con: Travica, Leon, Atanasijevic, Plotnytsky, Ricci, Solè e Colaci.

17:57 Questo il sestetto della Lube: Juantorena, Leal, Simon, Anzani, De Cecco, Rychlicki e Balaso.

17:54 La Lube dovrà a tutti i costi vincere se vorrà concretamente puntare al primo posto, perchè un’eventuale vittoria di Perugia porterebbe Leon e compagni a più di dieci lunghezze di vantaggio.

17:51 E un’altra volta due settimane fa, in Champions League, e in quel caso ad avere la meglio è stata Civitanova (3-1).

17:48 Le due squadre si sono già affrontate quest’anno, una volta ad inizio stagione, e a spuntarla è stata Perugia al tie-break

17:45 I marchigiani sono invece più altalenanti in Campionato e vengono da una brutta partita contro Trento persa per 3-0.

17:42 Block Devils vengono da una serie di vittorie impressionante in Superlega, non perdono addirittura dal 22 novembre, quando sono stati sconfitti da Monza (3-0).

17:39 Stasera al PalaBarton andrà in scena una sfida che vedrà in campo le due squadre con più credenziali per il raggiungimento dello Scudetto.

17:36 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, recupero della decima giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, recupero della decima giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021. Gli umbri si trovano in testa alla classifica e sfideranno, tra le mura amiche del PalaBarton, De Cecco e compagni, i quali devono recuperare dai primi otto lunghezze di distacco.

I Block Devils vengono da una serie di vittorie impressionante in Superlega, non perdono addirittura dal 22 novembre, quando sono stati sconfitti da Monza (3-0). I marchigiani sono invece più altalenanti in Campionato e vengono da una brutta partita contro Trento persa per 3-0. Le due squadre si sono già affrontate quest’anno, una volta ad inizio stagione, e a spuntarla è stata Perugia al tie-break e un’altra volta due settimane fa, in Champions League, e in quel caso ad avere la meglio è stata Civitanova (3-1).

Siamo di fronte ad uno dei match più belli a cui si possa assistere, non solo sul palcoscenico italiano, ma su quello mondiale. Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il proprio sestetto titolare, De Giorgi dovrebbe schierare Jauantorena, Leal in banda, Rychlicki opposto, De Cecco in regia, Anzani e Simon al centro con Balaso libero. Heynen potrà invece puntare su Travica in cambina di regia, Leon e Plotnytsky come martelli, Atanasijevic opposto, Ricci e Solè al centro e Colaci Libero. La Lube dovrà a tutti i costi vincere se vorrà concretamente puntare al primo posto, perchè un’eventuale vittoria di Perugia porterebbe Leon e compagni a più di dieci lunghezze di vantaggio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, recupero della decima giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18:00!

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli