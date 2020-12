Volley, SuperLega: Civitanova batte Perugia in una battaglia campale, Lube trionfante al tie-break nel big match

Civitanova ha sconfitto Perugia per 3-2 (22-25; 30-28; 25-18; 18-25; 15-12) nel recupero della decima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube si è imposta nell’attesissimo big match, la seconda della classe ha sconfitto la capolista in trasferta e ha riaperto il discorso per il primo posto in regular season. I marchigiani si sono issati a quota 33 punti contro i 40 degli umbri, ma hanno disputato una partita in meno.

Si preannuncia un testa a testa vibrante nei prossimi due mesi di stagione regolare, anche se poi lo scudetto verrà assegnato attraverso i playoff. Gli ultimi Campioni d’Italia si sono imposti contro l’eterna rivale proprio come era successo a inizio dicembre nella fase a gironi della Champions League, mentre la Finale della Supercoppa Italiana era stata conquistata dagli uomini di coach Vital Heynen.

Il grande ex Luciano De Cecco ha mandato in doppia cifra tutti i compagni di squadra: 24 punti (2 aces) per lo schiacciatore Yoandy Leal affiancato di banda da Osmany Juantorena (15), 13 sigilli a testa per l’opposto Kamil Rychlicki e per il centrale Robertlandy Simon (4 muri), 11 marcature per l’altro centrale Simone Anzani (11, 5 stampatone). Ai padroni di casa non sono bastati il solito fuoriclasse Wilfredo Leon (23), il centrale Sebastian Solè e l’opposto Aleksandar Atanasijevic (15 a testa).

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Dopo un avvio combattuto, Perugia scappa via con un mani-out di Leon, un errore di Rychlicki e un primo tempo di Ricci (15-12). I padroni di casa conservano il break. Atanasijevic impessiona in attacco, Rychlicki si avvicinano (23-22) ma Ricci è padrone del finale con due muri su Leal.

I Block Devils sembrano avere una marcia in più anche nel secondo parziale e si involano sul 19-16 con Ricci, Atanasijevic e Leon su di giri. Solè mura Juantorena e Simon sbaglia la battuta (22-18), ma poi la Lube si scuote: diagonale di Rychlici, muro di Anzani su Plotnytskyi, stoccata di Juantorena e 22-22. Serratissima lotta punto a punto, Perugia ha due set-point ma non li concretizza e allora un ace di Leal e un mani-out di Juantorena regalano il pareggio.

Il terzo set è un assolo di Civitanova che allunga sul 2-1, poi nel quarto salta fuori la voglia di rivalsa dei padroni di casa che dal 15-15 allungano grazie a Leon e Plotnytskyi (21-16). Rychclicki e Atanasijevic regalano il tie-break, dove è Civitanova a trovare il primo allungo e a involarsi verso un sofferto successo dopo 139 minuti di battaglia.

