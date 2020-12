LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta ostica in Russia col dubbio Rodriguez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milano-Alba Berlino – Milano-Panathinaikos

Loading...

Loading...

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del recupero dell’ottavo turno di Eurolega 2020-2021 tra Khimki Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

L’Olimpia, che arriva dalla sconfitta con il Panathinaikos al Forum di Assago, va in Russia con il dubbio Sergio Rodriguez, che è partito per Mosca con i compagni dopo aver avuto un problema muscolare con i verdi di Grecia, che sembra però meno grave del temuto. In mezzo c’è stata la vittoria, neanche troppo difficile, nel derby contro Varese a Masnago, che ha mantenuto Milano al ponte di comando della Serie A in vista del big match contro Brindisi.

Il Khimki, nonostante il record che lo colloca all’ultimo posto con 2 vittorie e 9 sconfitte, ha mostrato importanti segnali di ripresa contro il Bayern Monaco, dal quale è stato sconfitto soltanto nel finale. Tecnicamente, l’ultima posizione nemmeno rende giustizia a un roster che la sua qualità ce l’ha: da Alexey Shved a Jonas Jerebko, da Jordan Mickey (re delle stoppate in Eurolega) a Stefan Jovic passando per Devin Booker (solo omonimo della stella NBA), sono tanti gli uomini cui Rimas Kurtinaitis può affidarsi.

Uno solo l’ex del caso: Dairis Bertans, all’Olimpia nell’annata 2018-2018 e nella prima parte di quella 2018-2019. Tra le due squadre il confronto diretto dice 5-3 per il Khimki, che ha vinto in entrambe le occasioni lo scorso anno. Due le possibili chiavi statistiche che si possono intuire: lo 0-7 come record ogni volta che il Khimki non è arrivato a quota 80 punti e la combinazione tra difficoltà di difendere sull’arco dei moscoviti e le ottime percentuali della squadra allenata da Ettore Messina in tal senso.

Khimki Mosca-Olimpia Milano vedrà alzarsi la palla a due alle ore 16:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo