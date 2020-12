Basket, Eurolega: Milano si fa rimontare 15 punti di vantaggio e cade contro il Panathinaikos

L’Olimpia Milano cade in casa, nel match odierno di Eurolega 2020-2021, contro il Panathinaikos dopo essere stata in vantaggio anche di quindici punti. I meneghini hanno dominato l’incontro nel primo tempo, ma nel secondo, i greci, reduci da un periodo molto buio, sono risorti e sono riusciti, incredibilmente, a ribaltare le sorti della sfida. Il risultato finale è 77-80 in favore degli ospiti.

Il primo quarto vede l’Armani partire fortissimo e piazzare un parziale di 20-11 propiziato di Delaney e Punter nei primi sette minuti di gioco. Sul finire del periodo, tuttavia, grazie soprattutto ai canestri di Mitoglou, il Panathinaikos torna sotto e al primo riposo si va coi meneghini avanti di soli quattro punti sul 22-18. Milano, così, prova a scappare nuovamente a inizio secondo quarto e trova anche il +10, con un canestro di Leday, sul 33-23. I greci sono in difficoltà, mentre l’Olimpia continua a spingere e due liberi di Delaney regalano ai padroni di casa il massimo vantaggio sul 40-25. Il Pana, con una tripla di Sant-Roos e due punti di Papagiannis riesce a limitare un minimo i danni prima della sirena e alla pausa lunga Milano guida 42-30.

Loading...

Loading...

I greci, nella seconda frazione di gioco, tuttavia, cambiano marcia. Shelvin Mack, polemico ex, guida i suoi che a inizio terzo quarto mettono alle strette Milano e arrivano a toccare anche il -5, sul 55-50. L’Olimpia prova a riallontanare gli avversari con Leday e Hines, ma, dopo i primi trenta minuti di gioco, hanno appena sei punti di vantaggio.

Dopo tre minuti dall’inizio del quarto periodo, il Panathinaikos trova addirittura il pareggio, propiziato da Mitoglou e Papapetrou, sul 64-64. Shields, Delaney e Punter provano a condurre Milano fuori dalle sabbie mobili, ma i greci restano sempre a contatto ed effettuano addirittura il sorpasso, sul 75-76, a un minuto dalla fine, con una tripla di Papapetrou. L’Olimpia ritrova il vantaggio con Shields, ma Papagiannis riporta avanti i suoi a trentanove secondi dal termine. Delaney sbaglia la tripla del sorpasso e i meneghini devono fare fallo su Nedovic, il quale, però, segna solo un libero su due e, così, a tredici secondi dal termine il Pana è avanti di sole due lunghezze sul 77-79. Shields, tuttavia, sbaglia la tripla del vantaggio e Milano stavolta manda in lunetta Papapetrou che fa a sua volta 1/2. L’Olimpia ha quindi un’altra occasione, quantomeno per pareggiare, ma la tripla di Hines non entra e il match va in archivio col successo dei greci.

IL TABELLINO DI OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS 77-80 (22-18, 20-12, 18-24, 17-26)

MILANO: Punter 16, Leday 10, Micov 2, Moraschini 2, Roll 5, Tarczewski 4, Delaney 14, Shields 13, Brook 2, Hines 9, Datome

PANATHINAIKOS: Mack 8, Papagiannis 8, Bochoridis 3, Papapetrou 14, Foster, Nedovic 16, White 9, Mitoglou 14, Bentil 3, Sant-Roos 5

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo