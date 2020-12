Basket, Eurolega 2020-2021: Shields show, l’Olimpia batte il Khimki in trasferta

Si è concluso il match che recuperava l’ottava giornata di Eurolega 2020-2021 e l’Olimpia Milano ritrova il successo e lo fa in Russia, in casa del Khimki e sale in quarta posizione, con un match da recuperare, però, rispetto al Bayern Monaco che la precede.

Parte bene la difesa dell’Olimpia, che obbliga il Khimki a tiri non facili, mentre in attacco è Tarczewski a farla da padrone, con i primi sei punti di Milano firmati da lui, con i russi che però con due triple restano attaccati nel punteggio. Khimki fallosa, si gioca il bonus in meno di 5 minuti di gioco, con i ragazzi di Messina che mettono in cascina il primo mini allungo proprio a metà quarto che si chiude 14-8. Sono le triple a tenere vivo il Khimki nel primo tempo, mentre gli ospiti sotto canestro sono letali a quasi ogni attacco. Alza un po’ il piede dall’acceleratore in difesa Milano, subendo alcuni canestri evitabili, ma la precisione in attacco tiene i biancorossi avanti. A 30 secondi dalla fine arriva la prima tripla meneghina con Shields e il primo quarto si chiude con la seconda tripla, firmata Datome, e Milano avanti 28-20.

Un gioco da tre punti di McCollum riporta sotto il Khimki a inizio secondo quarto, poi palla rubata da Roll, passata a Shields, tripla e Milano tocca la doppia cifra di vantaggio. Olimpia che inizia già a giocare con il cronometro, trovando due canestri sulla sirena dei 24 secondi, con Hines e compagni che viaggiano a oltre l’80% da due punti. Un miniparziale dei russi, però, riporta sotto i padroni di casa a metà quarto, con Milano avanti solo 39-33. Accorcia ancora il Khimki, che si riporta a -3, con Milano scesa pericolosamente nelle percentuali da dentro l’arco, mentre continuano a essere pochi i tentativi da tre punti. Forza troppo ora la squadra di Messina e serve un’altra tripla di Shields per ridare un po’ di fiato agli ospiti mentre ci si avvicina all’intervallo. Come nel primo quarto, anche ora l’Olimpia prova e trova i canestri da oltre l’arco nel finale, allunga e va al riposo lungo avanti 54-47, con il Khimki che proprio sulla sirena accorcia con il canestro pesante di McCollum.

La ripresa inizia con due falli del Khimki in meno di un minuto, ma Milano non ne approfitta e sono i russi a segnare i primi punti del secondo tempo. LeDay sveglia l’Olimpia con una tripla, poi ancora fallo russo, che esaurisce il bonus in due minuti e mezzo. È LeDay a dare spettacolo in questo scorcio di partita, con il giocatore dell’Olimpia autore di 8 punti nella prima parte del terzo quarto. Tante palle perse del Khimki, ma Milano non ne approfitta e non riesce a mettere sul parquet un parziale decisivo. Anzi, un tecnico a Delaney regala ai russi la palla per tornare sotto, ma Shved perde malamente l’ovale e nulla di fatto. Ai liberi, invece, Shields tocca i 20 punti personali e dà il +9 all’Olimpia a 90 secondi dalla fine del quarto. Timma accorcia da oltre l’arco, sbaglia Milano e si va all’ultimo break con i biancorossi avanti solo 72-68.

Shields da due, poi Roll dall’arco e Milano prova ad allungare all’inizio dell’ultimo quarto e timeout Khimki con l’Olimpia a +9. Ancora Roll, ancora da tre e ospiti che vanno in doppia cifra, ma Timma risponde da oltre l’arco e tutto da rifare per i ragazzi di Messina. E a rifare è DeLay, 11/15 per Milano da tre, che riporta a +10 i biancorossi. Show di Shavon Shields, che tocca quota 26 punti e zero errori al tiro, e Milano che allunga sull’87-75. Prova a reagire la squadra di casa, Milano ora controlla punteggio e cronometro, ma due triple consecutive di Mickey fanno scattare l’allarme e Messina chiama timeout con i suoi avanti 93-88. La risposta è firmata Punter, con tripla e fallo subito e Olimpia che può respirare a meno di due minuti dalla fine. Sbaglia il Khimki e match chiuso, nonostante l’espulsione di Delaney, con Milano che vince 102-93.

KHIMKI MOSCA – A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 93-102 (20-28, 47-54, 68-72)

TOP SCORER

KHIMKI – Jerebko 20, McCollum 18, Mickey 17

MILANO – Shields 26, LeDay 18, Delaney 16

