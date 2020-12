Basket, l’Olimpia Milano asfalta l’Alba Berlino nel recupero di Eurolega 2020-2021

L’Olimpia Milano batte agevolmente l’Alba Berlino e ottiene la terza vittoria consecutiva nell’Eurolega 2020-2021. Nel recupero della sesta giornata della massima competizione continentale i meneghini superano i tedeschi con il punteggio di 75-55 e migliorano il loro record, che ora è di 6-3.

Tanto equilibrio nei primi 7′ di partita, con le due squadre che rispondono colpo su colpo; già negli ultimi tre minuti del primo quarto, però, l’Olimpia prende il sopravvento e, grazie a un parziale di 8-0, arriva alla pausa avanti di sei lunghezze (19-13). Il parziale si allunga in avvio di secondo periodo: i tedeschi non riescono più a trovare la via della retina, mentre i padroni di casa continuano ad infierire fino al 27-13. Le cose migliorano ulteriormente nell’ultima fase del primo tempo, con la squadra di Ettore Messina che riesce ad arrivare all’intervallo in vantaggio di venti punti (42-22).

Loading...

Loading...

Il secondo tempo è di pura amministrazione per l’Olimpia. In realtà, i meneghini non si risparmiano e continuano a giocare con la giusta intensità spingendosi fino al +27 (61-34) e chiudendo il terzo quarto sul 64-41. Il match prosegue lungo questa strada ormai ben tracciata anche nell’ultimo quarto, fino al risultato finale di 75-55. A livello individuale, il top scorer del match è Kevin Punter, autore di 14 punti, seguito da Sergio Rodriguez e Zach LeDay, rispettivamente a quota 12 e 11 punti.

TABELLINO

OLIMPIA MILANO – ALBA BERLINO 75-55 (19-13, 23-9, 22-19, 11-14)

MILANO – Punter 14, Rodriguez 12, LeDay 11, Delaney 9, Shields 7

BERLINO – Lo 11, Siva 11

antonio.lucia@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo