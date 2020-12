LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano 93-102, Eurolega basket in DIRETTA: Shields spaziale, Punter decisivo, il ritorno dalla Russia è col sorriso della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Shields show, l'Olimpia batte il Khimki in trasferta

TOP SCORER – KHIMKI: Jerebko 20; MILANO: Shields 26

VINCE MILANO! Terza vittoria in trasferta in quest’Eurolega per l’Olimpia, superbo Shavon Shields, ma la chiude Punter con un paio di tocchi di brillantezza in questa partita a totale carattere offensivo.

93-102 Jerebko raccoglie il rimbalzo su errore di Shved e segna.

91-102 2/2 Jerebko.

Penetrazione di Jerebko, fallo di Hines che lo manda in lunetta a 16″1 dal termine.

89-102 LA CHIUDE PUNTER! Da otto metri abbondanti!

89-99 1/2 Jerebko, rimessa Khimki.

Confermato l’antisportivo contro Delaney, a 52″8 c’è l’espulsione del lui per doppio antisportivo a causa della manata sul volto di Jerebko che ha due liberi.

88-99 Fallo in attacco di Delaney su Jerebko, ma il colpo sul volto dello svedese arriva dopo il canestro che è così valido. Si verifica se è antisportivo.

Ultimo minuto che arriva dopo una spazzata di Shields dal canestro.

88-97 Realizza l’aggiuntivo Punter, 1’51” alla fine.

88-96 IL NUMERO DI KEVIN PUNTER! LA TRIPLA DALL’ANGOLO COL FALLO DI KARASEV!

88-93 Butta via la rimessa Delaney, Mickey ringrazia, riceve da Shved, altra tripla ed è time out Messina con 2’21” da giocare.

85-93 Tripla di Mickey.

82-93 Alley opp (o meglio, suo parente) Punter-LeDay!

82-91 2/2 Shved.

Shved finisce sul mismatch contro Hines, il tentativo di stoppata è falloso: liberi.

80-91 Dalla media Punter! 3’13” alla fine.

80-89 Ancora Timma da tre, terza tripla della serata per lui.

Primo tiro della serata sbagliato da Shields, è una tripla dall’angolo. Momento storico nella storia della partita.

77-89 Delaney per LeDay, arriva la schiacciata!

77-87 Palleggio arresto e tiro da vicino al pitturato di McCollum. 5′ alla fine e poco più.

75-87 ANCORA SHIELDS! Recupero con appoggio al vetro, 6’10” alla fine e 27 per lui con annesso time out.

75-85 Shields ancora una volta è dominante! Sale a quota 24!

75-83 Cambio di mano di McCollum che riesce a eludere Hines e segnare.

73-83 DELANEY! Da tre! 11/15 per Milano dall’arco sul contropiede guidato da LeDay con scarico verso l’angolo!

73-80 Tripla di Timma. Ora è un tiro al bersaglio, 8′ alla fine.

70-80 ANCORA ROLL DA TRE!

70-77 2/2 McCollum.

Roll commette fallo su McCollum regalandogli due liberi dopo aver toccato il suo braccio sul tiro.

68-77 ROLL! La tripla dall’angolo, ed è time out Khimki.

68-74 Ancora Shields, che ancora non ha sbagliato un tiro stasera!

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – KHIMKI: McCollum 12 (ma anche Shved 11+10 assist); MILANO: Shields 20

FINE TERZO QUARTO – Sbaglia la tripla del +7 Roll, partita ancora apertissima per gli ultimi dieci minuti.

68-72 Monroe a rimbalzo in attacco, Mickey è solo sotto canestro e schiaccia.

66-72 Timma dal mezzo angolo da tre. Ultimo minuto del quarto.

63-72 2/2 Shields.

Shields parte in penetrazione, Monroe cerca di stopparlo, ma lo spedisce giù: liberi. 1’33” a fine terzo periodo.

63-70 Splendido uso del piede perno di HInes!

63-68 Shved segna il libero del tecnico.

Fallo tecnico per flopping contro Malcolm Delaney, che ha accentuato eccessivamente la caduta nel tentativo vano di prendere fallo da McCollum.

62-68 Tripla di Shved da distanza siderale.

59-68 2/2 Punter.

Punter guadagna due liberi col fallo di Jovic a bonus già esaurito del Khimki con 3’49” da giocare nel terzo quarto.

59-66 Pentrazione vincente per Delaney!

59-64 Tripla di Jerebko dal mezzo angolo.

E arriva il time out del Khimki con 5’31” da giocare nel terzo quarto.

56-64 Con la stessa arma, Zach LeDay!

56-61 Linea di fondo di Karasev per Jerebko che scocca la tripla dall’angolo.

53-61 LA SCHIACCIATA DI LEDAY! Coast to coast e orrore da una parte, coast to coast e affondata a una mano dall’altra!

53-59 Shved per Booker, sono nove assist per lui.

51-59 Altri due per Micov!

51-57 Jerebko in fade away dai sei metri.

49-57 Piazza la tripla LeDay! Due minuti di terzo quarto trascorsi.

49-54 Jerebko batte Micov e appoggia.

Hierrezuelo indica il fallo in attacco per Tarczewski e dunque la rimessa per il Khimki.

Tarczewski lotta contro Booker per la presa di posizione, si agganciano le braccia, gli arbitri vanno a rivedere.

Inizia ora il terzo quarto.

Statistiche “diaboliche” per Milano prima di ricominciare: 66.67% sia da due che da tre che in lunetta.

Intanto arriva la clamorosa notizia, da Bologna, del reintegro sulla panchina della Virtus di Sasha Djordjevic a meno di ventiquattr’ore dall’esonero.

TOP SCORER – KHIMKI: McCollum 12; MILANO: Shields 18

47-54 Da otto metri McCollum si alza e piazza la tripla che chiude il secondo quarto, Milano sfrutta una difesa men che sufficiente dei russi e può sorridere all’intervallo.

44-54 ANCORA SHIELDS! Si gira, tira e segna da tre, sono 18 per lui!

44-51 DELANEY! Anche lui da tre, veloce 0-6 milanese!

Ultimo minuto del quarto con Hines che corre per linee centrali, Jovic spende il fallo ed è bonus anche per il Khimki.

44-48 SHIELDS! In rapidità da tre!

44-45 2/2 McCollum.

Punter cerca di fermare McCollum vicino a canestro, ci sono due tiri liberi.

LeDay spende il fallo che manda in bonus Milano a 1’29” dalla seconda sirena.

42-45 2/2 McCollum.

Due tiri liberi per McCollum, il fallo è di Punter.

40-45 Delaney! Secondo canestro della sua partita, 2’35” all’intervallo.

40-43 Spaventoso assist di Shved per un difficile canestro di Mickey.

38-43 LeDay! Gran giro e tiro!

38-41 Tripla di Mickey, Khimki a -3.

35-41 Stoppata irregolare di Mickey sul tiro dal suo stesso rimbalzo di LeDay, sono due punti perché la parabola era già discendente.

35-39 Alley oop Shved-Booker, parziale di 8-0 Khimki.

33-39 Shved cadendo indietro realizza dalla media, time out Milano.

31-39 Jovic serve Mickey perso dalla difesa milanese, schiacciata.

Gran stoppata di McCollum su Tarczewski, senza temere il mismatch.

29-39 Booker raccoglie la stoppata poderosa di Tarczewski su Mickey e segna.

27-39 2/2 Hines.

Hines va a prendersi altri due liberi contro Mickey che lo sta soffrendo tantissimo.

27-37 Mickey perso dalla difesa milanese, appoggio facile al vetro.

25-37 SHIELDS! Arriva a quota 12 con una bellissima lacrima al limite dei 24!

0/2 Hines.

Meravigliosa circolazione di Milano, che si chiude con Roll per Hines sul quale frana addosso Mickey: liberi con 2′ giocati in questo secondo quarto.

25-35 Penetrazione dalla linea di fondo di McCollum.

23-35 HINES CON LA SCHIACCIATA! Mickey se lo perde e lui ne approfitta!

23-33 ANCORA SHIELDS! Massimo vantaggio Milano sulla transizione veloce, è time out per Kurtinaitis.

23-30 Shields dalla media fronte a canestro!

23-28 Realizza l’aggiuntivo McCollum.

22-28 McCollum trova un ottimo terzo tempo da abbastanza lontano, la difesa milanese gli si chiude addosso e c’è il fallo di Datome che gli regala anche la lunetta.

TOP SCORER – KHIMKI: Shved, Jerebko 4; MILANO: Tarczewski 8

20-28 LA TRIPLA DI GIGI DATOME! Sull’assist dal centro del pitturato di Hines, si chiude così il primo quarto di gioco con un’ottima Milano.

20-25 Realizza l’aggiuntivo Monroe, restano 9″2.

19-25 Monroe servito da Jovic va a segno e subisce anche il fallo di Hines che lo manda in lunetta.

17-25 SHIELDS! Tripla frontale che punisce la scelta di lasciarlo solo in punta!

Moraschini stoppato da Monroe nel tentativo di penetrare dal lato destro. Ultimo minuto del periodo.

17-22 Gran tiro in scarso equilibrio dalla media e fronte a canestro di Jovic.

15-22 2/2 Delaney.

Delaney penetra contro Shved, che spende il fallo: bonus già speso dal Khimki, e a 2’23” dalla fine del primo quarto arrivano i primi liberi.

15-20 Jerebko a segno dalla media vicino alla linea di fondo. Terzo assist di Shved.

13-20 Dalla media anche Roll!

13-18 Vola fino in fondo sul lato sinistro Shved. 3′ a fine primo quarto.

11-18 Primi due anche di Shields!

11-16 Jerebko sfidato al tiro da tre, non paga la scelta.

8-16 PUNTER! Palleggio arresto e tiro dai sei metri, Milano quasi perfetta finora con 8/9 da due!

8-14 Delaney appoggia al vetro battendo Jovic senza problemi! E c’è time out.

8-12 Ancora appoggio al vetro di Tarczewski, 8 per lui!

8-10 Gran canestro di Leday in estrema velocità!

8-8 Tripla dall’angolo di Karasev a segno.

5-8 Gran tiro prendendo la linea di fondo di Punter. 3’30” giocati.

5-6 Dalla media Tarczewski, lo aiuta un po’ di ballo della palla sul ferro.

5-4 Prima tripla a segno di Shved.

2-4 Si alza da tre metri Tarczewski in giro e tiro e segna.

2-2 Lacrima di Booker dalla media.

0-2 Arriva subito il gioco a due Micov-Tarczewski per la schiacciata!

Primo possesso Milano.

16:29 Tutto pronto per la palla a due! In casa Khimki assente l’ex di turno, Dairis Bertans.

16:28 QUINTETTI – KHIMKI: Shved Zaytsev Karasev Booker Jerebko; MILANO: Punter Delaney Micov LeDay Tarczewski

16:26 Terminata la presentazione, tra poco la palla a due!

16:23 Si procede alla presentazione delle due squadre.

16:20 Dieci minuti all’inizio del match.

16:15 Questo il roster milanese per oggi.

Roster Olimpia vs Khimki: 0 Punter 2 LeDay 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 23 Delaney 31 Shields 42 Hines 70 Datome #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 8, 2020

16:10 Il riscaldamento dei giocatori di Milano

16:05 Non del tutto inedito, ma quantomeno inusuale, appuntamento pomeridiano con l’Eurolega per l’Olimpia. Nelle ultime ore si è chiarita la posizione di Sergio Rodriguez, che non sarà della partita, così come non lo sarà Jeff Brooks.

16:00 Buon pomeriggio, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del match che recupera l’ottava giornata di Eurolega 2020-2021 tra Khimki Mosca e Olimpia Milano.

Milano-Alba Berlino – Milano-Panathinaikos

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del recupero dell’ottavo turno di Eurolega 2020-2021 tra Khimki Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

L’Olimpia, che arriva dalla sconfitta con il Panathinaikos al Forum di Assago, va in Russia con il dubbio Sergio Rodriguez, che è partito per Mosca con i compagni dopo aver avuto un problema muscolare con i verdi di Grecia, che sembra però meno grave del temuto. In mezzo c’è stata la vittoria, neanche troppo difficile, nel derby contro Varese a Masnago, che ha mantenuto Milano al ponte di comando della Serie A in vista del big match contro Brindisi.

Il Khimki, nonostante il record che lo colloca all’ultimo posto con 2 vittorie e 9 sconfitte, ha mostrato importanti segnali di ripresa contro il Bayern Monaco, dal quale è stato sconfitto soltanto nel finale. Tecnicamente, l’ultima posizione nemmeno rende giustizia a un roster che la sua qualità ce l’ha: da Alexey Shved a Jonas Jerebko, da Jordan Mickey (re delle stoppate in Eurolega) a Stefan Jovic passando per Devin Booker (solo omonimo della stella NBA), sono tanti gli uomini cui Rimas Kurtinaitis può affidarsi.

Uno solo l’ex del caso: Dairis Bertans, all’Olimpia nell’annata 2018-2018 e nella prima parte di quella 2018-2019. Tra le due squadre il confronto diretto dice 5-3 per il Khimki, che ha vinto in entrambe le occasioni lo scorso anno. Due le possibili chiavi statistiche che si possono intuire: lo 0-7 come record ogni volta che il Khimki non è arrivato a quota 80 punti e la combinazione tra difficoltà di difendere sull’arco dei moscoviti e le ottime percentuali della squadra allenata da Ettore Messina in tal senso.

Khimki Mosca-Olimpia Milano vedrà alzarsi la palla a due alle ore 16:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

